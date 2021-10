Quando pensiamo all’autunno ci vengono in mente le solite cose: le foglie che cadono, le giornate che si accorciano, le castagne intorno al fuoco, i funghi e la zucca.

La zucca, in particolare, è uno di quegli ingredienti che ci rimandano subito a questa stagione. Un ortaggio molto utilizzato in preparazioni salate come risotti, lasagne, vellutate e pasta. In realtà, la zucca è un alimento molto versatile e la dolcezza che la caratterizza la rende un alimento ideale anche per preparazioni dolci. In questo articolo vedremo proprio una golosa preparazione dolce.

Ecco la ricetta della deliziosa torta di zucca che tutti aspettavamo di assaggiare quest’autunno

La torta di zucca è un dolce molto semplice da preparare per cui servono pochissimi ingredienti: zucca, uova, farina e zucchero principalmente. È una torta molto gustosa e soprattutto sostanziosa.

La presenza della zucca rende la torta anche una pietanza salutare grazie alle numerose proprietà della zucca stessa: fibre, vitamine e antiossidanti. Dunque, ecco la ricetta della deliziosa torta di zucca che tutti aspettavamo di assaggiare quest’autunno.

Ingredienti

300 gr di zucca;

250 gr di farina 00;

150 gr di zucchero;

50 gr di maizena;

50 gr di burro;

3 uova;

1 bustina di lievito per dolci (25 gr);

zucchero a velo a piacere per guarnire.

Procedimento

Innanzitutto, dobbiamo avvolgere la zucca compresa di buccia in carta stagnola. Mettiamo la zucca in forno e la andiamo a cuocere in forno statico a 200 gradi per circa 35 minuti. Una volta cotta, aspettiamo che si raffreddi, estraiamo la polpa e la frulliamo con un frullatore ad immersione.

A questo punto, possiamo sbattere le uova intere con lo zucchero, a mano o con una frusta elettrica. Dobbiamo ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungiamo il burro continuando a frullare l’impasto e successivamente aggiungiamo la zucca, sempre frullando il tutto con la frusta elettrica.

Una volta ottenuto un composto denso e cremoso possiamo aggiungere la farina setacciata, il lievito e la maizena. Incorporiamo il tutto fino a ottenere un composto liscio e senza grumi. Versiamo l’impasto in una tortiera da 22cm e cuociamo in forno statico preriscaldato a 160 gradi per circa 45 minuti.

Una volta cotta, possiamo lasciarla raffreddare e poi servire fredda. La torta può essere accompagnata da una spolverata di zucchero a velo e una pallina di gelato alla vaniglia o una spruzzata di panna montata. Possiamo aromatizzare l’impasto con della scorza di limone o della cannella per rendere il tutto ancora più gustoso.

