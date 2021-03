In questo momento di solitudine, molti di noi stanno pensando di adottare un animale domestico di cui prendersi cura e che ci farà compagnia. Per esempio, un gattino che stia con noi durante il giorno e che voglia farsi coccolare è un’ottima idea. Ma dobbiamo sceglierlo con attenzione, in base al suo carattere e anche in base al nostro. E proprio per questo, oggi, vogliamo dare un consiglio che si baserà sull’astrologia. E allora, ecco la razza di gatto più adatta per ogni segno zodiacale per non sbagliare più.

Ariete, Toro e Gemelli, vediamo il gatto più giusto per loro

Iniziamo dall’Ariete. Per un segno così dinamico e organizzato, non ci sarà scelta migliore dell’Abissino. Questo gatto, infatti, rispetta molto l’Ariete. È indipendente, impulsivo, coraggioso e intuitivo. Per il Toro, invece, consigliamo un micio molto fedele e davvero affettuoso. Stiamo parlando del gatto d’Angora, una scelta azzeccatissima per questo segno. E infine, per i Gemelli, non ci potrà essere micio migliore del Siamese. Energico, raffinato e intelligente, diventerà sicuramente il migliore amico del padrone.

Passiamo ai segni d’acqua

Continuiamo con i segni dell’acqua, iniziando la lista dal Cancro. In questo caso, il micio da accogliere in casa sarà un bellissimo persiano. Emotivo, coccolone e protettivo, questo gatto sarà la scelta giusta. Per l’Acquario, poi, il consiglio è quello di adottare un favoloso gatto del Bengala. Questo micio, caratterizzato da una vivacità irrefrenabile e da un’intelligenza fuori dal comune, è il match perfetto. E, infine, i Pesci si troveranno sicuramente benissimo con il gatto sacro di Birmania. Quelli nati sotto questo segno, infatti, hanno bisogno di tranquillità, amore e dolcezza. E questo micio è in grado di donare tutto ciò!

Le scelte per Leone, Vergine e Bilancia

Per il re della giungla, non possiamo che consigliare il gatto Siberiano. Superbo, energico e orgoglioso, sarà il partner perfetto. Per la Vergine, invece, vogliamo evidenziare tratti come l’empatia, l’intelligenza e l’intuizione. E in questo caso non possiamo che indicare il gatto Blu di Russia. Per concludere, poi, il gatto Balinese si troverà perfettamente d’accordo con la Bilancia. Entrambi, infatti, sono equilibrati, eleganti e affettuosi, ma mai invadenti.

Finiamo con Scorpione, Sagittario e Capricorno

La passione e la schiettezza dello Scorpione non potrebbe andare meglio che con il Ragdoll. Questo gatto, dal carattere forte, si troverà benissimo con i nati sotto questo segno. Per non parlare poi del grande feeling che potrebbe venirsi a creare tra il Sagittario e il Maine Coon. A legarli, l’amore per l’avventura, per il movimento e per la curiosità. Finiamo con il Capricorno che, data la sua pazienza e la sua capacità di razionalizzare, avrà sicuramente un amico per la vita nel gatto Bombay.

Dunque, ecco la razza di gatto più adatta per ogni segno zodiacale per non sbagliare più.