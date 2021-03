Busiate fresche al pesce spada e melanzane alla siciliana. Un primo piatto che delizierà gli ospiti, saporito e completo.

Le busiate fresche al pesce spada e melanzane rappresentano un piatto che racchiude i veri sapori mediterranei. C’è il pesce spada, che è un pesce molto usato nella cucina siciliana, e le melanzane a tocchetti, rigorosamente fritte. Il tutto amalgamato ad un sughetto di pomodorini e aglio, che vanno ad avvolgere le busiate fresche, creando una melodia di consistenze, sapori e profumi.

Il formato della pasta è opzionale, in Sicilia questa ricetta viene spesso presentata anche con le casarecce. Ma la busiata fresca con la sua consistenza conferisce una marcia in più a questo piatto.

Il tutto profumato con della mentuccia fresca.

Ingredienti per 4 persone

a) 400 g di busiate fresche del banco frigo;

b) 500 g di pomodorino;

c) 5 spicchi d’aglio;

d) 1 fetta di pesce spada (dell’altezza di 2 dita);

e) 1 melanzana lunga;

f) olio di oliva e olio per friggere, quanto basta;

g) 1 ciuffo di menta fresca;

h) 1 peperoncino fresco;

i) sale e pepe, quanto basta.

Procedimento

Per preparare le busiate fresche al pesce spada e melanzane, per prima cosa tagliare le melanzane a cubetti grossi, cospargere di sale in un recipiente e lasciare riposare per almeno 1 ora. Questo procedimento servirà a togliere l’amaro alla melanzana. Nel frattempo, prendere una padella antiaderente e fare riscaldare molto bene sul fuoco. Non appena sarà calda, versare un filo d’olio di oliva e mettere a soffriggere la fetta di pesce spada precedentemente lavata e tamponata. Salare e pepare e non appena sarà cotta, togliere da fuoco e mettere da parte. Nella stessa padella in cui abbiamo cotto il pesce spada, soffriggere l’aglio tritata e il peperoncino. Lavare i pomodorini e tagliare a metà. Aggiungere il pomodorino all’aglio soffritto e lasciare cuocere per 20 /25 minuti, schiacciando di tanto in tanto con un mestolo. Salare e pepare.

Scolare molto bene i cubetti di melanzane che hanno riposato e friggerli (fritti ad immersione o nella friggitrice sarà il modo migliore e più veloce). Una volta fritti, disporre su carta assorbente e mettere da parte.

Tagliare la fetta di pesce spada a cubetti. A questo punto aggiungere sia il pesce spada a cubetti, che i cubetti di melanzana in padella insieme ai pomodorini, e profumare con qualche fogliolina di menta fresca sminuzzata.

Cuocere le busiate fresche, aggiungerle al sugo di pesce e mantecare qualche minuto. Ed ecco realizzate le nostre buonissime busiate fresche al pesce spada e melanzane alla siciliana, un primo piatto che delizierà i vostri ospiti.