Condividere la propria casa con un compagno a quattro zampe significa assumersi l’impegno di prendersi cura del suo benessere fisico ed emotivo. Il cane è un vero membro della famiglia, ma non dimentichiamoci che ha spesso dei bisogni diversi rispetto a noi bipedi.

Spesso siamo tentati di tenere il nostro cane con noi durante tutta la giornata, anche quando dormiamo o mangiamo. Ma se il nostro cane ha l’abitudine di stare vicino a noi durante i pasti, dobbiamo fare attenzione a non commettere un grave errore che mette a rischio la sua salute.

Vediamo qual è l’errore imperdonabile che fanno molti proprietari di cani a tavola.

Mai dare al cane dei bocconi dalla tavola

Sembrerebbe la cosa più naturale del mondo, ma tenere il nostro cane vicino a noi mentre mangiamo potrebbe non essere una buona idea. L’errore imperdonabile che fanno molti proprietari di cani a tavola è quello di dargli dei bocconi di cibo direttamente dal nostro piatto, o permettere al cane di mangiare briciole o pezzetti di cibo che cadono per terra.

Questo è spesso deleterio per il cane sia dal punto di vista fisico che emotivo.

Il cane si agita quando vede il cibo

Innanzitutto, la maggior parte dei cibi sulle nostre tavole non è adatta al consumo canino. I nostri cibi tendono ad essere troppo conditi, speziati e salati. Inoltre, alcune verdure comunissime nelle nostre ricette fanno male al cane (ad esempio le cipolle: mai dare le cipolle al cane, per lui sono un veleno). Da evitare per i cani sono anche i latticini e i cibi zuccherati.

Ma il danno non è soltanto fisico, bensì anche psicologico. Un cane che è abituato a ricevere bocconi quando noi siamo a tavola, vivrà in uno stato di costante tensione ogni volta che ci vedrà maneggiare il cibo, cercando di elemosinare qualche bocconcino. Inoltre, potrebbe diventare prepotente e infastidire gli ospiti a tavola.

Insomma, è molto meglio mantenere separati i momenti del pasto per gli umani e per i cani. Ne guadagneremo entrambi in benessere e serenità.