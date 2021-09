La relazione tra parrucchiere e cliente è sicuramente complessa. Se siamo donne, la questione si tinge di pennellate di amor misto ad odio. Dalla celebre lunghezza dei capelli, che i parrucchieri vorrebbero sempre accorciare più del necessario a quel colore che proprio non si accorda con il nostro viso o fisicità.

Se siamo uomini, invece, la relazione con il barbiere sembra essere quantomeno più distesa. Il costo di un taglio per l’uomo è contenuto e solo con i vari prodotti per la barba si rischia di pagare un po’ di più del dovuto.

Insomma, tutti abbiamo una relazione diversa con il nostro parrucchiere di fiducia. Ciò non toglie che dobbiamo prestare attenzione almeno a 3 cose. Altrimenti, rischiamo di vanificare i suoi sforzi, pagare e uscire dal salone comunque insoddisfatti.

Per questa ragione, dovremmo fare attenzione alle 3 cose da non fare assolutamente dal parrucchiere o barbiere.

Mai più foto portate da casa

In primo luogo, dobbiamo dimenticare per sempre la brutta abitudine di portare nel salone del parrucchiere varie foto e giornali. Il risultato che vorremmo vedere sui nostri capelli non potrà mai essere come quello della foto in questione.

Tipi di viso e capelli diversi richiedono dei trattamenti adattati e personalizzati e non daranno mai lo stesso risultato. Copiare un taglio di una grande star, quindi, potrebbe anche essere estremamente controproducente. Meglio creare un taglio apposta per noi che star male con il taglio di qualcun altro.

Attenzione alle 3 cose da non fare assolutamente dal parrucchiere o barbiere

Una seconda cosa da evitare assolutamente è usare il cellulare mentre il parrucchiere sta lavorando sui nostri capelli. Certo, mentre aspettiamo il nostro turno possiamo passare anche le ore su WhatsApp o Instagram, ma nel momento in cui il professionista comincia il lavoro dobbiamo necessariamente metterlo via.

Quando usiamo il cellulare, infatti, pieghiamo la testa e spesso non nella direzione indicata dal nostro parrucchiere. In questo modo, il taglio diventerà sicuramente più difficile per il professionista che potrebbe sbagliare.

Infine, dovremmo cercare di arrivare in salone con i capelli più naturali che possiamo. Arrivare con i capelli appena lavati o troppo sporchi è davvero controproducente. Il professionista deve vederli al naturale, così da immaginarsi il taglio perfetto per noi.

Approfondimento

Se spendiamo troppi soldi al supermercato e non risparmiamo è colpa di questa nostra cattivissima abitudine