Quando parliamo di piante rampicanti, ci riferiamo a tutte quelle categorie di piante che, per crescere e svilupparsi, hanno bisogno di aggrapparsi ad un supporto: alberi, muri, pergolati, staccionate.

Sono dotate di fusti e rami molto robusti ma anche tanto flessibili. Parliamo di piante sempreverdi, che mantengono la loro vitalità anche in inverno. Creano delle barriere colorate, perfette per abbellire il giardino ma anche per coprire e nascondere dei muri rovinati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco la pianta rampicante dai fiori bellissimi perfetta per decorare giardini e mura di casa

Sono tante le piante rampicanti che possiamo coltivare e curare nel nostro giardino. Come ad esempio queste 3 favolose piante rampicanti che fioriscono in estate e regalano un giardino rosso sgargiante.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta rampicante, dal nome un po’ difficile da pronunciare, ma molto bella e particolare. Parliamo della Hardenbergia violacea, una pianta sempreverde originaria dell’Australia. Con il suo fusto legnoso, si arrampica e si attorciglia attorno a qualunque supporto, raggiungendo l’altezza di 3 metri.

Le foglie hanno una forma stretta e ovale, mentre i fiori sono di un bellissimo viola intenso e sbocciamo tra la fine dell’inverno e la primavera. La Hardenbergia violacea è una pianta molto robusta che può essere coltivata anche in vaso. Quindi, ecco la pianta rampicante dai fiori bellissimi perfetta per decorare giardini e mura di casa

Come prendersene cura

La Hardenbergia violacea è facile da coltivare, ha una crescita lenta ma nel momento della fioritura, regala molte soddisfazioni.

Questa pianta ama la luce e le posizioni soleggiate. Teme molto il freddo, infatti nelle zone dove le temperature sono molto basse, si consiglia di coltivare la pianta in vaso. Durante il periodo della fioritura e nei mesi più caldi la Hardenbergia violacea, necessita di abbondanti innaffiature. Ma facciamo sempre molta attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero compromettere la salute delle radici. Durante il periodo invernale invece, il numero delle innaffiature può essere notevolmente ridotto.

Il terreno su cui poggia, deve essere fresco, soffice e ben drenato. Una potatura regolare dopo ogni fioritura, permetterà alla pianta di crescere folta, sana e rigogliosa.

Durante i mesi primaverili ed estivi, la concimazione deve avvenire all’incirca ogni 3 settimane, diluendo il fertilizzante direttamente nell’acqua utilizzata per innaffiare.

La Hardenbergia violacea teme gli attacchi delle cocciniglie, dei parassiti e degli afidi. Se il clima è particolarmente umido, facciamo attenzione alle malattie fungine che potrebbero far ammalare facilmente la nostra pianta.

Approfondimento

Tutti vorranno in giardino questo splendido fiore quando scopriranno che profuma di cioccolato