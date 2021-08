Il giardinaggio è lo hobby che tutti dovrebbero considerare almeno una volta nella vita. Una volta presa la via giusta, infatti, regala infinite soddisfazioni. Inoltre, è stato più volte provato come apporti tanti benefici per la salute, tra i quali un sonno migliore e una migliore memoria.

Molto spesso le piante da vaso più grandi rischiano di non ricevere abbastanza acqua o, ancora peggio, di riceverne troppa, con il rischio che muoiano. Pochissimi sanno che si trovano nei negozi di sport ad un prezzo stracciato i salvavita delle piante grandi. Con pochissimi soldi eviteremo il problema che uccide la maggior parte delle piante: la troppa acqua. Di seguito scopriremo di cosa si tratta.

La prima causa di morte delle piante non è il dimenticarsi di annaffiarle. Al contrario, invece, troppa acqua è letale in quanto porta alla marcescenza delle radici e, di conseguenza, ad una morte irreversibile. Per questo, spesso gli appassionati in erba uccidono le loro piantine. Troppa cura, in questo caso, non è necessaria.

Per sapere quando è il momento giusto per annaffiare infiliamo un dito nel terreno. Per quasi tutte le piante se il terreno è secco fino alla seconda falange è ora di annaffiare. Non commettiamo il fatale errore di annaffiare regolarmente ogni 2 o 3 giorni. Ascoltiamo e sentiamo ciò che vuole davvero la pianta.

Se, però, le nostre piante si trovano all’aperto e agli elementi, c’è un modo molto semplice per evitare che esse ricevano troppa acqua. Fa in modo che il terreno assorba solo il liquido che veramente è necessaria, liberandosi di quella in eccesso e prevenendo una morte certa. Ciò significa, inoltre, che non rischiamo di seccare la piantina.

La soluzione a questo problema comune è, quindi, utilizzare le palline da golf, economiche e davvero efficaci. Basterà metterne un paio di strati. Esse terranno le radici lontane dall’acqua in eccesso, salvandole quindi dalla marcescenza. Questo metodo è ottimo, inoltre, se abbiamo un vaso con pochi buchi per il drenaggio.

Per i vasi più piccoli ecco come risolvere il problema alla radice

Il problema della troppa acqua in piante con vasi più piccoli può essere risolto, molto semplicemente, con un buon sistema di drenaggio. Facciamo attenzione, quindi, a far scolare bene l’acqua da sotto, sollevando la pianta e facendola girare. Un piccolo sforzo in più che però ci salverà da tante delusioni.

Infine, un piccolo suggerimento. Se le nostre piante hanno le foglie gialle o marroni, non sempre ha a che fare con l’acqua che diamo loro. A volte hanno delle mancanze facili da risolvere, come scritto in questo articolo qui.