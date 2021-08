Arriva dall’antico Medio Oriente fino a noi questo prelibato frutto di stagione. I primi a maturare fra giugno e luglio sono i fioroni ma è ad agosto e settembre che possiamo gustare al meglio i fichi.

Dalla buccia violacea oppure verde, dal cuore rosso oppure bianco, i frutti maturi hanno al loro interno un miele dolcissimo e una polpa morbidissima.

In cucina sono apprezzatissimi per gli abbinamenti dolce-salato. Infatti sono ottimi insieme a una fetta di salame di qualità. Ma nella maggior parte dei casi vengono consumati subito oppure si preparano prelibate confetture.

Un’altra maniera di consumare questo frutto è preparando una buonissima torta che potrà essere anche un’ottima merenda per i bambini.

La sofficissima torta con il dolce frutto di stagione per le merende di settembre

Di seguito, tutto l’occorrente per preparare una gustosa torta di fichi:

Ingredienti

4 uova;

200 gr di zucchero;

280 gr di farina;

8 fichi maturi;

250 gr di mascarpone;

1 bustina di lievito per dolci;

scorza di 1 limone grattugiata;

noci tritate q.b.

Procedimento

Si inizia mescolando con uno sbattitore elettrico in una ciotola le uova, la scorza di limone grattugiata e lo zucchero. Dopodiché si aggiunge il mascarpone e si mescola di nuovo. A questo punto versiamo a poco a poco farina e lievito per dolci. Prepariamo una teglia per torte imburrata e infarinata da 24 cm di diametro e accendiamo il forno con la modalità ventilata a 170°C.

Prepariamo i fichi

Sbucciamo delicatamente i fichi e tagliamoli a spicchi. Ora è il momento di versare il composto nella teglia e disporre la frutta sopra creando una piacevole decorazione e ricoprendo tutta la torta. Infine sbricioliamo qualche noce a piacere e spargiamola sulla superficie, creerà la consistenza croccante che contrasta la sofficità del dolce. Mettiamo in forno e cuociamo per 50 minuti facendo la prova dello stecco di legno per verificare la cottura dell’impasto.

Gli abbinamenti consigliati

Come è facile immaginare questa è una torta da colazione per eccellenza ma non limitiamola a quest’unica occasione di consumo. Data la sua consistenza soffice e umida, se accompagnata da una crema tiepida o da un ciuffetto di panna montata può essere servita anche come dessert di fine pasto. Sempre a fine pasto è la si può servire con un bicchierino di marsala. L’abbinamento coi fichi è davvero azzeccato. Dopotutto è semplice e veloce preparare la sofficissima torta con il dolce frutto di stagione per le merende di settembre per bambini e non solo.

Approfondimento

