Una pianta elegante, originaria dell’America del Sud, che abbellisce ogni tipo di appartamento. In natura vive attaccata agli alberi da cui trae l’umidità necessaria per la sopravvivenza. Una pianta graziosa ed elegante, che nei suoi luoghi di origine viene offerta in dono alla persona amata per dimostrare devozione e ammirazione.

Ecco la pianta raffinata dai fiori colorati e sgargianti che sta facendo impazzire tutti

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta molto particolare e dalla bellezza raffinata. Perfetta da posizionare in cesti sospesi per garantire che i suoi lunghi fusti fioriti possano delicatamente ricadere verso il basso.

La Columnea è una pianta sempreverde che non necessita di particolari cure, ma che regala delle fioriture molto particolari.

Il fogliame è fitto e di colore verde scuro. I fiori dalla caratteristica forma tubolare hanno dei bellissimi colori sgargianti che variano dal rosso al giallo.

Infatti ecco la pianta raffinata dai fiori colorati e sgargianti che sta facendo impazzire tutti.

Qualche piccolo consiglio sulla coltivazione della pianta

Proprio come decritto in questo articolo Ecco le piante migliori per case e balconi perfette per chi non ha il pollice verde anche la Columnea è indicata per chi ha poco tempo, o per chi non ha le competenze necessarie per prendersi cura delle piante.

Infatti, necessita solo di qualche piccola accortezza.

La Columnea ama molto la luce ma non il contatto diretto con i raggi solari. Il terreno ideale deve risultare umido, ma mai troppo bagnato o al contrario molto secco. Per evitare malattie come il marciume radicale, facciamo attenzione che il sottovaso non sia pieno di acqua.

Sarebbe molto consigliato nebulizzare dell’acqua anche sui lunghi fusti e tra le foglie. È necessario potare la nostra pianta quando i fusti crescono in maniera disordinata o quando sono radi.

Quindi poche cure ma molte soddisfazioni. La Columnea è una pianta perfetta per abbellire e rendere raffinati gli angoli della casa.