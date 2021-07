La Borsa di Milano ieri ha vissuto una giornata attendista. Dopo la seconda seduta della settimana in calo, i prezzi hanno ripreso a correre. Purtroppo il rialzo non è stato eccezionale. Tuttavia rimane la speranza di riuscire ad arrivare a toccare il massimo degli ultimi 13 anni entro la fine della settimana. L’impresa non sembra impossibile, la distanza non è troppa, ma oggi il Ftse Mib deve salire sopra i 25.500 punti.

Così mentre le Borse attendono, Piazza Affari guarda al record e un titolo vuole decollare. Infatti ieri tra i titoli del listino, il migliore è stato Risanamento, che ha chiuso con un balzo dell’11,4%. Vedremo nelle prossime righe come l’azione abbia forti potenzialità rialziste.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un rimbalzo dello 0,7%, un risultato ottenuto tutto nella prima parte della seduta. Poi nel pomeriggio l’indice maggiore di Piazza Affari ha mantenuto le posizioni acquisite. La chiusura a 25.261 punti incoraggia la possibilità che entro venerdì i prezzi possano raggiungere i 26.000 punti. La distanza di 739 punti non è impossibile da colmare, in punti percentuali corrisponde a poco meno del 3%, da realizzare in due sedute.

Tuttavia, perché questa possibilità si verifichi, oggi il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) deve chiudere almeno sopra quota 25.500 punti. Meglio sarebbe se chiudesse sopra i 25.600 punti. Attenzione però, a improvvisi dietrofront a cui il mercato ci ha abituato in questi giorni. Una discesa sotto 25.200 punti, spingerebbe i prezzi a 25.000 punti.

Ieri il titolo Risanamento è stato protagonista di giornata. L’azione ha chiuso a 0,160 euro, in rialzo dell’11,4%. I nostri Analisti avevano acceso un focus su questo titolo nell’articolo: “Una valanga di denaro su questi 2 titoli che promettono ancora super guadagni”. Dopo avere trascorso tutto il mese di luglio in laterale, ieri i prezzi sono esplosi al rialzo. Il superamento del livello di 0,161 euro spingerà i prezzi a 0,200 euro, per poi puntare a 0,220 euro, massimo del marzo 2015. Tuttavia occorre fare attenzione a possibili ritorni dei prezzi sotto 0,153 euro, che riporteranno Risanamento a 0,144 euro.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa