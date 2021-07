Dedicare una parte del proprio tempo libero alla cura della piante è un modo per rilassarsi, allontanare lo stress e migliorare l’umore.

Ma spesso, pur essendo grandi amanti del verde, per mancanza di tempo o perché non si hanno le competenze necessarie, si tende a mettere da parte questa pratica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Senza sapere che il problema è molto semplice da risolvere. Basta scegliere delle piante adatte alle nostre conoscenze ed esigenze.

Ecco le piante migliori per case e balconi perfette per chi non ha il pollice verde

Avere dei balconi e case sempre perfette, con piante sane e rigogliose, è il desiderio di molti, anche di chi, spesso, dimentica di prendersene cura.

Ma ecco le piante migliori per case e balconi perfette per chi non ha il pollice verde.

Cominciamo a parlare della prima pianta: la violetta africana.

Una bellissima pianta di piccole dimensioni, che si adatta a qualunque ambiente domestico. Con le sue foglie vellutate a forma di cuore, che abbracciano i fiori delicati, ci sorprende per la facilità di coltivazione.

La violetta ama i luoghi luminosi, ma non l’esposizione diretta con il sole. Ha bisogno di acqua solo quando il suo terreno è completamente asciutto.

La seconda pianta che corremmo proporre è la Mammillarie. Una pianta grassa, molto apprezzata per le abbondanti fioriture. Può vivere tranquillamente dentro o fuori casa.

Essendo una pianta grassa, immagazzina l’acqua, quindi non ha bisogno di innaffiature costanti.

Ama l’esposizione diretta con il sole e non teme le temperature fredde. Perfetta per chi ha poco tempo da dedicarle.

Un’ultima pianta da proporre

L’ultima pianta, perfetta per il balcone, è il geranio. Si tratta di una pianta poco esigente, che non ha bisogno di particolari cure. Facile da coltivare, ama l’esposizione al sole e di un clima mite. Ha bisogno di un terreno ben drenato, ma facciamo attenzione alle innaffiature d’inverno, per evitare che la pianta sviluppi dei problemi dovuti ai ristagni di acqua. Infatti ecco come sconfiggere il nemico numero 1 dei gerani solo con questo rimedio naturale.

Queste sono le tre piante, facilissime da coltivare, anche per i meno esperti.