Ci sono degli alimenti che sono delle vere e proprie miniere di salute per il nostro organismo. Molti li utilizziamo e li conosciamo, ma tanti no. Soprattutto quelli che vengono da paesi lontani ma che grazie alla globalizzazione possiamo comunque acquistare senza problemi. È incredibile come questi 4 alimenti sconosciuti riducano il colesterolo cattivo riempiendoci di nutrienti e dandoci energia per affrontare la giornata. Li vediamo in questo articolo dei nostri Esperti della Redazione.

Una pianta mediterranea ma poco conosciuta

Ci sono piante tipicamente mediterranee e molto conosciute come il rosmarino e l’alloro, giusto per fare due esempi classici. Ma ce ne sono altre della stessa area geografica che molti stentano a conoscere: è il caso della portulaca. È una pianta talmente ricca di grassi omega3 che in soli 100 grammi delle sue foglie sono presenti ben 350 mg di acidi anticolesterolo. L’OMS e la FAO stesse ne consigliano l’utilizzo anche per la sua ricchezza di pectina, altra sostanza utilissima anche per dimagrire.

È incredibile come questi 4 alimenti sconosciuti riducano il colesterolo cattivo riempiendoci di nutrienti

Simile a una verdura l’alga spirulina è un’alga dall’effetto depurante e disintossicante. Non è più così ignota visto che il mondo si sta accorgendo delle sue eccezionali proprietà. Anch’essa ricca di vitamine e acidi grassi essenziali è perfetta per dimagrire, velocizzare il metabolismo e prendersi cura del colesterolo.

La salicornia e i suoi benefici

Altro alimento considerato “superfood” dalle organizzazioni internazionali è la salicornia. Assomiglia agli asparagi e come loro è una potente alleata della nostra salute. Una pianta che vive naturalmente nel fango ma che abbonda di vitamine e minerali. Mangiata cotta o cruda abbassa il colesterolo e aiuta a depurare il fegato e i reni.

Dal Brasile gli Acai

Dall’Amazzonia arrivano queste bacche che assomigliano moltissimo ai nostri mirtilli. Ma hanno un carico di antiossidanti ancora maggiore addirittura del 30%. Con i loro antociani gli Acai sono riconosciuti benefici per proteggere i capillari e la circolazione, per innalzare gli anticorpi e mantenere la pelle giovane e luminosa.

