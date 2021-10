Chi ama coltivare i fiori non si lascerà di certo intimorire dal calo delle temperature e dalle fredde giornate invernali. Sceglierà le piante più belle e le più resistenti per abbellire il giardino, il terrazzo e il balcone di casa.

Ad esempio, potrebbe coltivare questa pianta esuberante che fiorisce con la pioggia, o ancora, questo arbusto dai colori variopinti che si semina in estate e si ammira in inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ecco la pianta perenne dai fiori graziosi che non teme freddo e venti invernali

In natura ci sono delle piante che regalano dei meravigliosi fiori anche durante le stagioni fredde e piccoli arbusti sempreverdi, che non fioriscono, ma resistono alle temperature più rigide.

È il caso di parlare di questa pianta, originaria dell’Asia, ma molto diffusa lungo le coste del Mediterraneo. Ci riferiamo alla Armeria Maritima, un arbusto di tipo cespuglioso che sopporta perfettamente le estati calde e gli inverni rigidi. Una pianta rustica formata da foglie sottili e filiformi, simili all’erba, di colore verde brillante. I fiori sono molto ornamentali, fioriscono in primavera e in estate.

Come si coltiva questa pianta

L’Armeria Maritima è una pianta perfetta per abbellire i giardini rocciosi e le aiuole. Un arbusto molto decorativo che di solito ama i luoghi soleggiati. Ma non tutti sanno che questa pianta è in grado di resistere e crescere perfettamente anche quando si presentano condizioni climatiche difficili. Infatti, ecco la pianta perenne dai fiori graziosi che non teme freddo e venti invernali.

Si adatta perfettamente a qualunque tipo di terreno anche se predilige quelli sabbiosi e ben drenati per evitare che le radici sviluppino delle malattie.

L’Armeria Maritima, sopporta perfettamente anche i brevi periodi di siccità. Durante le innaffiature, facciamo attenzione alla quantità di acqua da versare, per evitare problemi di marciume. La pianta coltivata in vaso, invece, necessita di irrigazioni regolari.

Per crescere sana e rigogliosa, questa pianta necessita di concime liquido da mescolare all’acqua delle innaffiature. L’Armeria Maritima può essere coltivata facilmente anche in balcone o in terrazzo. Necessita solo di terriccio misto a sabbia (che favorirà il drenaggio) e di un vaso capiente per contenere la sua crescita cespugliosa.

La potatura della pianta è molto semplice. Basta eliminare i fiori e le foglie secche per favorire la nuova fioritura in primavera. L’Armeria Maritima è molto rustica e resistete. Molto difficilmente sarà colpita da afidi e parassiti dannosi.