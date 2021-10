Quando si parla di piante gli italiani si dividono in due categorie. C’è chi ama le piante verdi, che ricordano il bosco e il giardino all’inglese. D’altra parte, invece, c’è una larga fetta di italiani che ama avere tanti colori in casa, proprio come un giardino all’italiana in primavera.

Non possiamo prendere posizione, dato che ogni scelta è legittima e segue delle visioni estetiche diverse della vita. Tuttavia, ci sono alcune piante che, essendo delle piante verdi, hanno comunque delle sfumature sulle foglie o nei fiori che possono rappresentare una buona via di mezzo. Infatti, ecco le piante verdi ma coloratissime e profumate per un balcone o appartamento pieno di vita e stile.

Aglaonema

Questa pianta riesce a offrire un incredibile ventaglio cromatico grazie alla sua caratteristica fondamentale. Infatti, le sue foglie variano dal giallo al verde passando per il bianco. In alcuni casi troviamo persino delle punte rosso: ciò che è più strabiliante è l’assoluta facilità con cui possiamo farla crescere. Dobbiamo soltanto ricordarci di evitare di lasciare questa pianta sotto la luce diretta del sole e troppo vicino alla finestra. Infatti, l’aglaonema non ama i grandi sbalzi di temperatura e l’aria.

Un’altra pianta che fa proprio al caso nostro è la neoregelia. Le sue striature sono davvero molto belle e variano dal giallo chiaro al giallo scuro, tutto accanto ad una bella base verde. Inoltre, le bande bordeaux che innervano le sue foglie rendono questa pianta davvero elegante. Se poi siamo delle persone che si dimenticano di bagnare le piante, questa fa proprio al caso nostro. Basta infatti mezzo bicchiere d’acqua alla settimana per farla stare bene e sviluppare secondo natura.

Forse in molto conoscono il filodendro, ma la varietà Birkin è sicuramente più difficile da trovare. Oltre alla famosissima Jane, Birkin è anche il nome di una pianta che ci sembra quasi bianca. Presenta delle lunghe foglie a strisce che sono diverse l’una dall’altra. Questa pianta ha bisogno di luce e di una giusta dose di acqua settimanale, ovvero due bicchieri. Cerchiamo di evitare assolutamente i ristagni.

