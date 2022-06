Qual è la vera relazione tra soldi e felicità? Uno studio di due economisti inglesi arriva ad una soluzione, per certi versi sorprendente. Gioia di vivere, positività, felicità, potrebbero essere una chiave determinante per avere soldi e successo nella vita. Ma come e soprattutto, perché?

La nostra società ruota sempre di più attorno all’avere e sempre meno all’essere. O meglio, per essere bisogna avere. Poiché in genere per avere occorre possedere denaro, ecco che i soldi nella nostra società stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante.

Ma siamo veramente sicuri che avere più denaro porti ad una maggiore felicità?

Un pool di economisti universitari statunitensi e canadesi della Harvard University non sono di questa idea. Uno studio di questi economisti ha rivelato che, in realtà, avere più soldi non sempre porta la felicità. Tuttavia, i soldi possono essere un mezzo utile per essere più felici se utilizzati per acquistare un bene in particolare. Questo bene sempre più raro nella nostra società, nella maggior parte dei casi può portare ad un aumento del benessere della persona. Questo è il vero segreto della felicità secondo la ricerca della Harvard University.

Uno studio universitario rivela il fattore veramente determinante che attirerebbe soldi e successo nella vita e che tutti possono utilizzare

I professori De Neve della London School of Economics e Oswald dell’università di Warwick, qualche tempo fa hanno svolto una ricerca interessantissima. Hanno cercato di capire se ottimismo e gioia di vivere, in sostanza la felicità, potessero aiutare a raggiungere il successo economico più in fretta. Così hanno condotto un’indagine su 15.000 adolescenti e giovani adulti. Il risultato è abbastanza sorprendente. Lo studio ha rivelato che i giovani felici, allegri e in salute, guadagnano più dei coetanei pessimisti con una visione negativa della vita.

La ricerca

La ricerca ha anche quantizzato quanto vale la felicità in termini di reddito. I professori hanno classificato il livello di soddisfazione dei giovani con una scala da 1 a 5. Ebbene, secondo lo studio un punto in più nella scala di soddisfazione a 22 anni può procurare un extra reddito 2.000 dollari a 29 anni. In pratica un ventiduenne con un punto in più di soddisfazione di un coetaneo, a 29 anni guadagnerà 2.000 dollari in più del collega. In sostanza i giovani ottimisti, che hanno gioia di vivere, in pratica quelli più felici, sono anche quelli che raggiungono i redditi migliori.

Questo studio universitario rivela il fattore veramente determinante per avere successo nella vita. La fortuna non è il fattore più importante nell’acquisire soldi e felicità, ma è l’atteggiamento positivo che procura il successo. I meccanismi che portano a questo risultato sono ben spiegati nel libro del sociologo Richard Wiseman, intitolato: Fattore fortuna.

