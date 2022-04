Per adornare il giardino di casa ci sono moltissime soluzioni. Infatti, quando andiamo dal vivaio per scegliere le piante da mettere in terra, rimaniamo sempre estasiati dalla quantità di piante che possiamo scegliere. Alcune sono quelle più in voga e gettonate, altre invece sono meno conosciute e catturano il nostro occhio magari per la forma o il colore.

Quando scegliamo però le piante da mettere in giardino fondamentale è anche la cura. Se infatti siamo persone esperte, allora possiamo virare su piante che hanno bisogno di molto riguardo. Se invece non abbiamo il famoso pollice verde, allora è il caso di rimanere su quelle piante che hanno bisogno di poche attenzioni.

Questo sia per assicurare una lunga vita alla nostra pianta sia per non dover poi ridisegnare tutto il giardino una volta che la pianta scelta sarà morta. Dato che è ormai arrivata la primavera, prima di fare qualsiasi tipo di operazione in giardino è opportuno prepararlo alla nuova stagione. Per avere un bel verde non è sufficiente solo piantare delle nuove piante, ma serve anche un lavoro prima. Ma preparare il giardino per la stagione primaverile è un vero gioco da ragazzi.

Ecco la pianta che non teme la siccità perfetta per adornare il nostro giardino o vialetto

Vediamo ora un’intrigante pianta sempreverde che starà benissimo nel nostro giardino oppure nel vialetto di casa. Stiamo parlando della Stipa tenuissima. Questa è una pianta leggerissima, che si lascia trasportare dal vento. È composta da sottilissimi steli e d’estate sulla punta di questi nasceranno dei fiori che sembrano delle piume.

Questa pianta ama i terreni con una forte presenza di materia organica, purché questi siano ben drenati. Ad esempio un substrato perfetto per la Stipa potrebbe essere il terriccio da giardino unito a della sabbia. È una pianta che ama il sole, anche quello diretto, e inoltre regge bene pure i climi freddi.

Altra cosa meravigliosa è che la Stipa è una pianta che non teme la siccità. Infatti si accontenta dell’acqua piovana. Andrà osservata una piccola accortezza per il primo anno, quando invece avrà bisogno di un pochino più d’acqua. E ovviamente, se non dovesse piovere per veramente tanto tempo, allora dobbiamo innaffiarla noi. Non temere la siccità non significa non aver bisogno di acqua.

I fiori di questa pianta si possono anche recidere, far essiccare e poi mettere in un vaso a casa. E allora ecco la pianta che non teme la siccità che possiamo mettere in giardino.

