In queste prime settimane di aprile, con l’innalzamento delle temperature e l’arrivo delle belle giornate, è giunto il momento di trasferire le nostre piante all’esterno.

Questo vale anche per le piante grasse e succulente, che possiamo gradualmente riportare sui nostri balconi e giardini. Inizialmente, molti consigliano di metterle al riparo in un posto coperto, per evitare che il freddo notturno possa compromettere la loro integrità. In seguito, sarà importante gestire le innaffiature, controllando che non vi siano già eventuali marciumi radicali. In questo articolo, vedremo quali sono le piante grasse da coltivare adesso, anche per chi non è pratico con il giardinaggio ed è inesperto.

Una succulenta resistente ed imponente

La prima pianta succulenta che vedremo oggi è la drosanthemum hispidum, o più comunemente conosciuta come “barba di Giove”. Questa bellissima pianta, dal portamento strisciante, è particolarmente adatta per i giardini rocciosi. Tuttavia, è anche perfetta da coltivare in vaso sul balcone di casa; ancora meglio se posizionata ad una certa altezza, per sfruttare il suo portamento ricadente. Appartenente alla famiglia delle Aizoaceae, è originaria del Sudafrica e, come quasi tutte le piante grasse, è molto resistente.

Dalle robuste radici si ergono steli carnosi e coriacei, ricoperti da piccole foglie di color grigio verde. Durante il periodo della fioritura, che arriva nel mese di maggio, essa produce bellissimi fiori simili a margherite. Questi, solitamente, hanno tonalità tra il rosa ed il violetto, con il bianco che fa da padrone intorno alla corolla.

Ecco le piante grasse più belle e resistenti della primavera, perfette da coltivare anche senza pollice verde

Un’altra pianta grassa, conosciuta con il termine generico di “cactus”, è la trichocereus pasacana. Appartenente alla famiglia delle Cactaceae, questa pianta cresce molto bene all’esterno, dove può resistere anche a temperature abbastanza rigide. In questo periodo, è preferibile posizionarla in luoghi ben soleggiati e in un terreno ben drenato. La particolarità più interessante di questa pianta è la sua capacità di fiorire durante la notte. Infatti, una volta calato il buio, sbocciano dei bellissimi fiori bianchi che possono restare aperti anche per un paio di giorni.

Infine, tra le piante grasse più carine, troviamo anche la rebutia minuscula. Anch’essa è appartenente alla famiglia delle Cactaceae ed è, quindi, “parente stretta” della varietà precedente. Questa pianta è molto apprezzata per la facilità di coltivazione e per i bellissimi fiori che sbocciano durante la primavera. Essa è formata da un apparato radicale poco sviluppato e da un fusto globoso ricoperto da piccole spine fitte. Predilige luoghi luminosi e arieggiati, ma che siano riparati dai raggi diretti del sole. Inoltre, andrebbe innaffiata soltanto quando il terreno è asciutto, anche se durante la primavera ha bisogno di maggiore acqua. Quindi, ecco le piante grasse più belle e resistenti, da coltivare in questo periodo per decorare ed abbellire gli spazi esterni della nostra casa.

