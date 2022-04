Spesso capita di non avere il tempo di cucinare o di aver dimenticato di fare la spesa al supermercato. In queste situazioni, non ci resta che cercare in dispensa qualcosa da cucinare la volo. Se abbiamo voglia di un primo piatto, possiamo preparare questa facilissima pasta al tonno, che renderemo ancora più appetitosa aggiungendo un ingrediente inaspettato. Ma se abbiamo voglia di dolce, dobbiamo assolutamente provare questi 2 dessert golosi utilizzando degli ingredienti che spesso abbiamo in casa. Insomma, ci sono tantissime ricette da preparare se non abbiamo troppo tempo o voglia di cucinare.

Niente prosciutto e mozzarella, ma ecco come farcire questa torta salata per fare il pieno di fibre e antiossidanti

Quando siamo a corto di idee, possiamo utilizzare un alimento che spesso ci salva il pranzo o la cena. Parliamo della pasta sfoglia, che compriamo già pronta al supermercato. Noi dobbiamo solo pensare al suo ripieno. Una farcitura classica può essere quella al prosciutto e formaggio, oppure ricotta e spinaci.

Ma possiamo anche utilizzare un ortaggio di stagione dalle innumerevoli proprietà benefiche. Parliamo del carciofo, un alimento ricco di fibre, utili per la salute dell’intestino. Le proprietà antiossidanti, invece, aiuterebbero a proteggere la pelle dai radicali liberi. Non dimentichiamo che questo ortaggio apporta solo 47 calorie ogni 100 grammi. Quindi, il protagonista della ricetta di oggi è proprio il carciofo.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rotondo;

5 carciofi;

2 uova;

250 g di ricotta;

150 g di scamorza affumicata;

100 g di speck (una fetta spessa);

1 spicchio di aglio;

1 limone;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo pulendo i carciofi. Eliminiamo le foglie esterne, il gambo e le punte. Dividiamoli a metà e rimuoviamo la barbetta interna. Tagliamoli a spicchi sottili e lasciamoli in ammollo (15 minuti) in acqua e succo di limone. Nel frattempo, prendiamo una pentola antiaderente, versiamo l’olio EVO e facciamo insaporire l’aglio. Uniamo i carciofi ben sgocciolati e lo speck, tagliato a listarelle. Aggiustiamo di sale e pepe. Lasciamo cuocere per 10 minuti. Se necessario, aggiungiamo dell’acqua.

Terminata la cottura, lasciamo raffreddare. Ora, in una ciotola versiamo i carciofi cotti, la ricotta, la scamorza affumicata tagliata a dadini e le 2 uova. Amalgamiamo, quindi, tutti gli ingredienti. Foderiamo una teglia con della carta forno e stendiamo la pasta sfoglia. Bucherelliamo con una forchetta la base. Farciamo con tutti gli ingredienti e mettiamo a cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Ecco che possiamo mangiare la nostra torta salata sia calda che fredda. Quindi, niente prosciutto e mozzarella, ma ecco come farcire la nostra sfoglia utilizzando pochi e semplici ingredienti.

