Molti, prima dell’inizio del nuovo anno, stanno facendo pronostici e progetti. Qualcuno si aspetta chissà cosa dalle stelle e nutre grandi speranze nel futuro che verrà. Si può dire, effettivamente, che questo sia il periodo dell’anno in cui quasi tutti si affidano all’oroscopo. Insomma, questo gennaio 2022 farà rallegrare alcuni e piangere altri, a seconda del segno zodiacale sotto al quale sono nati. In particolare, in campo amoroso, saranno favoriti i segni di terra. Dunque, sono in arrivo gioie e amori appassionati per questi 4 segni che, a gennaio, vedranno Venere e Marte dalla loro parte. Non a caso, il pianeta dell’amore e della fortuna sarà presente nella costellazione del Capricorno. L’Ariete, invece, avrà una quadratura di Venere meno favorevole. Ma vediamo più nei dettagli cosa accadrà secondo l’oroscopo.

In arrivo gioie e amori appassionati per questi 4 segni che a gennaio vedranno Venere e Marte dalla loro parte

Al primo posto degli amanti e amati c’è il fantastico Capricorno, che quest’anno sta andando che è una bellezza. Addirittura, dopo tanta fortuna già passata sotto i ponti, quello di gennaio sarà uno dei mesi migliori dell’anno! Questo perché Venere si collocherà nella sua costellazione. Inoltre, anche Marte si porrà in modo del tutto positivo verso la fine del mese, donando fascino e grandi opportunità ai single. Invece, le coppie vedranno una ripresa della passionalità sospesa e una grande spinta e stimolo a continuare con affiatamento. Insomma, un vero portento!

Il secondo posto è occupato dalla Vergine, che avevamo lasciato un po’ indietro. Ebbene, per questo segno gennaio 2022 sarà un mese promettente, ricco di emozioni e di slanci sul piano affettivo. Andrà al meglio, dunque, il rapporto di coppia. Anche qui, Venere, nella costellazione del Capricorno, faciliterà la realizzazione dei progetti di coppia. Per i single, invece, ci saranno incontri che potrebbero essere decisivi.

Altri segni che avranno gioie e amori appassionati a gennaio 2022

Al terzo posto si colloca il Toro, per il quale si registreranno tante novità in amore. In particolare, nei rapporti di coppia, si avrà un formidabile rinnovamento del romanticismo. Per i single, invece, vi saranno grandissime e prolifiche opportunità. Questo grazie a Venere che permane nella costellazione del Capricorno e all’appoggio di Mercurio, che saranno determinanti nel favorire questo segno.

Infine, il quarto segno, amato dall’oroscopo negli ultimi tempi, è il Sagittario, che si colloca al 4° posto. Anche per lui ci saranno grandi gioie, dovute all’affiatamento in amore. Quindi, grande passionalità per le coppie ma anche per i single, che faranno incontri da favola. Essi, infatti, potrebbero iniziare una nuova storia d’amore. Infine, subentrerà anche una certa serenità familiare, che faciliterà i rapporti amorosi.