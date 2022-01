La multinazionale svedese Ikea, con presenza mondiale nel settore dell’arredamento a basso costo, è alla ricerca di nuovo personale per i punti vendita in Italia. Di ogni tipo i ruoli disponibili. Da posizioni che non richiedono alcun requisito di istruzione a quelle rivolte a diplomati, laureandi, laureati e professionisti specializzati. Vediamo di seguito di cosa trattano, cosa serve per candidarsi, le sedi finali e come inviare domanda.

Poco tempo ancora per le assunzioni Ikea rivolte a diplomati e laureati di qualunque età. Gli annunci di lavoro sono sia per tirocini professionalizzanti, finalizzati all’assunzione, sia per contratti a tempo determinato e indeterminato. Le aree di inserimento sono varie e molto diverse fra loro, come Marketing e Comunicazione, Logistica, Acquisti, Ristorante, Visual Merchandising, Risorse Umane, Vendite e Casse.

Sono in tutto 64 gli annunci di lavoro disponibili sulla pagina ufficiale dedicata di Ikea. Fra i ruoli più ricercati spiccano Addetto alle Vendite, Addetto Cassa, Servizio Clienti, Logistica, Ristorazione, Allestimento & Riordino, Cassiere, Workforce Manager, Consulente Area Vendita. E ancora, Silo Technician, Kitchen Production Responsible e Store Visual Merchandising.

Anche “Operatore di magazzino (carrellista)” è fra le posizioni ricercate in Ikea. Il ruolo part time prevede mansioni quali la movimentazione della merce e le attività di carico e scarico con carrello frontale. Requisiti necessari sono una comprovata esperienza nell’utilizzo di questo strumento, la disponibilità a lavorare su turni, tanto entusiasmo e passione per il lavoro finale.

Non sono da meno le numerose opportunità di stage, rivolte principalmente a giovani talenti con o senza esperienza. È il caso del profilo Stage Sales Advisor, ricercato per le sedi di Parma. Compito del candidato sarà quello di massimizzare il più possibile le vendite, garantendo l’ordine, la pulizia ed il rifornimento dell’area assegnata. Doti relazionali, passione per il settore, voglia di imparare e capacità di lavorare in team sono fondamentali per l’assunzione.

Come vedere tutte le offerte

Per visualizzare tutti gli annunci di lavoro disponibili in Italia per Ikea è possibile consultare la piattaforma dedicata. Grazie ai filtri potremo restringere il campo per area di lavoro, tipo di impiego, Paese, provincia e città. Scelto il profilo, potremo consultarne tutte le info correlate.

