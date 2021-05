Ecco la nuova imperdibile serie su Amazon Prime tratta da una storia vera che sconvolgerà tutti gli spettatori

Berlino. Anni Settanta. Nel 1978 veniva pubblicato un libro inchiesta, diventato un vero e proprio bestseller, con milioni di copie vendute, ispirato alla storia vera di Christiane Vera Felscherinow. Seguirà, nel 1981, il film omonimo che farà tremare un’intera generazione, portando alla luce un fenomeno fino ad allora nascosto: l’abuso di eroina. A 40 anni di distanza, la storia di Christine F. è ancora così attuale e scabrosa che Amazon Prime ha persino prodotto una serie TV.

Otto episodi, in uscita dal 7 maggio, che raccontano il viaggio negli abissi più profondi di Christine F. che, a soli 14 anni, inizia a bucarsi. Il nome Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino si ispira alla Bahnhof Zoo, la stazione della metropolitana di Berlino dove si spaccia. E, purtroppo, non solo. Perché i ragazzi, o meglio dire, i bambini (l’età è di 14 anni) pur di racimolare qualche spicciolo per la dose, arrivano a prostituirsi. Eroina, degrado, prostituzione, piccoli furti, spaccio, dolore, solitudine. Il quadro raccontato da Noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino è quello di un fenomeno di consumo diffusissimo in tutta Europa. In Italia, nel 1981, data di uscita del film, si contano 50 mila tossicodipendenti, un numero sottostimato perché conteggia chi è stato beccato almeno una volta.

Un problema tutt’altro che risolto

Oggi il problema dell’eroina è tutt’altro che risolto e chi pensa che lo spaccio sia localizzato in aree circoscritte, periferiche o degradate, sta sbagliando. L’eroina non è mai scomparsa e continua a mietere vittime. Semplicemente non se ne parla più. E se non fosse per la serie tv di Netflix, Sanpa, o per la nuova di Amazon Prime a cui abbiamo dedicato questo articolo, resterebbe tabù. Sicuramente questo tipo di linguaggio arriverà dritto agli adolescenti anche se è prematuro immaginarne gli effetti. Altri diranno che questa serie è inopportuna, ma succede sempre quando si tratta di argomenti così disturbanti. Il consiglio è di guardare con i propri occhi questa nuova imperdibile serie su Amazon Prime tratta da una storia vera che sconvolgerà tutti gli spettatori. E farsi la propria, personale opinione.

