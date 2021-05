Con la primavera arrivano anche le fastidiosissime mosche che cercano di entrare in casa in tutti i modi. Gli insetticidi fanno male alla salute e quindi, si opta per i rimedi naturali. Tra i tanti esiste un rimedio infallibile per non fare entrare le mosche in casa è lo scacciamosche naturale con successo assicurato. Semplice e talmente facile a cui nessuno pensa. Ma vediamo di cosa si tratta esplorando anche altri rimedi utili per allontanare le mosche.

Scacciamosche naturale, un rimedio da provare

Ci sono tanti rimedi naturali ma un rimedio infallibile per non fare entrare le mosche in casa è lo scacciamosche naturale con successo assicurato, che pochi conoscono. Si tratta di mettere davanti alla finestra una vaschetta piena di acqua calda. Aggiungere nell’acqua due cucchiai di aceto bianco. Le mosche non entreranno in casa perché troveranno l’odore insopportabile.

Se non piace questo rimedio è sempre possibile mettere in pratica qualche altro rimedio naturale.

Rimedi naturali per allontanare le mosche da casa

Ecco alcuni rimedi naturali utili da provare per allontanare le mosche da casa:

a) realizzare uno spray insetticida naturale utilizzando foglie di menta e aceto. La preparazione è molto semplice. Far macerare in un barattolo, per una settimana, le foglie di menta fresca con aceto. Poi, la miscela ottenuta inserirla in uno spruzzatore e utilizzarla quando serve;

b) mettere grani di pepe nero sui davanzali delle finestre, anche quest’odore non piace alle mosche;

c) creare un composto con sciroppo d’acero e farina di mais. Poi versare il composto in recipienti e riporli nelle stanze dove le mosche entrano di più. Saranno attratte dall’odore e resteranno appiccicate sul composto;

d) preparare una miscela con chiodi di garofano e limone, anche in questo caso l’odore forte non piace alle mosche e le terrà lontano;

e) per chi ama le essenze o gli incensi, può utilizzare quelle a base di lavanda, citronella, basilico o geranio.

f) inserire delle bucce di banana in un sacchetto e lasciarlo aperto, le mosche saranno attirate dall’odore e si infileranno dentro al sacchetto.