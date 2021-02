Tra gli effetti speciali e le réclame dei film americani molti si dimenticano del patrimonio cinematografico italiano. Per fortuna, esplorando tra i titoli di Netflix è possibile trovare dei piccoli capolavori capaci di intrattenere e fare riflettere. Scopriamo subito i titoli “Made in Italy” su Netflix che nessuno dovrebbe assolutamente perdersi.

“SanPa: luci e tenebre a San Patrignano”

Questa docuserie racconta la storia della Comunità di San Patrignano, dalle origini alle controversie degli anni ’80 e ’90. Scopriremo la personalità e la missione di Vittorio Muccioli, fondatore carismatico capace di polarizzare con la sua personalità il pubblico italiano. Saremo così costretti ad affrontare le stesse domande che divisero gli italiani di allora. Fino a che punto ci si può spingere per salvare una vita umana? Quanto una buona intenzione giustifica scelte moralmente discutibili? Una serie profonda che non potrà non far riflettere chi avrà il coraggio di vederla fino alla fine.

“Perfetti sconosciuti”

Siamo realmente sicuri di conoscere i segreti più profondi delle persone che ci circondano? Cosa si nasconde sotto l’apparenza di una vita normale? “Perfetti sconosciuti” è un film uscito un po’ in sordina nel 2016 che cerca di rispondere a questi interrogativi così importanti e scomodi. Sette amici di incontrano per una cena informale e decidono di fare un piccolo esperimento. Per tutta quanta la sera metteranno in comune i cellulari e condivideranno ogni chiamata e messaggio ricevuto. Il risultato saprà oscillare tra il comico e il drammatico, con un colpo di scena finale capace di stupire anche i più incalliti consumatori di film.

“Veloce come il vento”

Motori, passione e amore familiare. Veloce come il vento è un film di Matteo Rovere che ha tutte quante le premesse del gran film, e, infatti, non delude. Seguiremo la storia di Giulia de Martino e di suo fratello, due persone molto diverse accomunate dalla missione di salvare la casa familiare. Emozioni forti e colpi di scena caratterizzano un titolo capace di mantenere con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

Abbiamo così presentato i titoli “Made in Italy” su Netflix che nessuno dovrebbe assolutamente perdersi. Ora non resta che preparare il divano, aprire i popcorn e godersi lo spettacolo!