Inutile nascondersi dietro un dito: l’anno di pausa forzata a causa della pandemia da coronavirus ha modificato profondamente le abitudini di tutti. E così, a causa anche di una pigrizia diffusa, della sedentarietà dei lockdown e di tante altre piccole mancanze, i valori di colesterolo LDL – quello cosiddetto cattivo – e di glicemia si sono del tutto sballati un po’ per tutti.

C’è poi anche l’elemento psicologico: non tutti hanno attitudine ad allenarsi e a prendere le cose con serietà, in più l’aumento registrato di episodi depressivi nella popolazione certo non ha fatto bene a nessuno. Cosa fare allora per rimediare? In primis, come sempre, gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa consigliano di effettuare i necessari controlli di salute con il proprio medico competente. Questo passaggio fondamentale non può assolutamente essere trascurato. Il rischio di infarti, diabete, ictus e altre patologie deve essere tenuto sempre sotto controllo.

Una dieta equilibrata

Ma ci sono comunque degli accorgimenti che si possono mettere in atto abbastanza autonomamente, in particolare per l’alimentazione, allo scopo di prevenire problematiche comuni. Dunque, ecco la migliore frutta estiva da mettere a tavola per combattere il colesterolo dannoso e abbassare la glicemia.

Una cosa fondamentale per combattere l’ipercolesterolemia è la ricalibrazione della propria dieta. Come più volte discusso, i carboidrati vanno razionati in maniera corretta, evitando di mangiare troppa pasta o troppo pane ma senza eliminarli completamente. Dolci, affettati, fritti, bevande gassate, alcolici: meglio evitare del tutto questi alimenti. Invece via libera a pesce, verdura sia cotta che cruda e, visto l’arrivo della stagione calda, alla frutta. Ma anche qui ci sono degli accorgimenti da tenere.

Le migliori scelte

Secondo alcuni, la frutta conterrebbe troppi zuccheri e quindi non sarebbe indicata per diete mirate a migliorare il quadro glicemico e lipidico. Questo non è del tutto vero: bisogna sempre fare delle scelte consapevoli anche in questo campo. Può essere superfluo da dire, ma il consumo di frutta sciroppata, zuccherosa, candita è chiaramente sconsigliato. Anche uva, banane, fichi e cachi vanno evitati.

Ecco la migliore frutta estiva da mettere a tavola per combattere il colesterolo dannoso e abbassare la glicemia. Mele, fragole, nespole, limoni, albicocche, ananas, arance, kiwi e pesche sono tutti ottimi frutti con pochi zuccheri e ricchi di vitamina C. Anche melograno, pompelmo e mirtilli sono eccellenti per combattere il colesterolo cattivo. Bene anche, in moderata quantità, la frutta secca con noci, mandorle e pistacchi non salati.