La pancia, i fianchi e i glutei sono le parti del corpo più difficili da modellare. Infatti, quando seguiamo una dieta ipocalorica, sono gli ultimi a sgonfiarsi. Ci sono persone che raggiungono facilmente e rapidamente gli obiettivi prefissati. Ce ne sono altre, invece, che nonostante gli sforzi non riescono ad arrivarci. I motivi sono sostanzialmente due. Il primo è che per avere un addome piatto bisogna prima ridurre il grasso in eccesso sub-cutaneo e quello viscerale. Il secondo è una scorretta alimentazione, poiché si spinge la pancia verso l’esterno per problemi gastro-intestinali. Non demordiamo perché seguendo un regime alimentare sano e praticando dello sport i risultati arriveranno. Basta un po’ di sacrificio, costanza e qualche sforzo in più.

Ciò nonostante, in questo articolo parliamo di un esercizio che sembra banale ma è un ottimo rimedio per arrivare alla tanta desiderata pancia piatta.

Il segreto per avere la pancia piatta è questo esercizio da fare a casa senza nessun tipo di sforzo e senza spendere un euro

Si possono avere addominali forti ma se non si ha la capacità di controllare i muscoli trasversi è probabile che la pancia piatta non arriverà. Ecco perché è essenziale conoscere questo esercizio davvero semplicissimo ma efficace. Si chiama “torchio addominale”. Consiste nel risucchiare l’ombelico verso la colonna vertebrale e appiattire il diametro anteroposteriore. Quindi mettendoci lateralmente davanti lo specchio, cerchiamo di assottigliare il più possibile la vita, risucchiando l’ombelico. Cerchiamo di appiattire il più possibile soprattutto la parte inferiore dell’addome, che è quella più difficile da trattare. Durante l’esercizio, chiudiamo la bocca come se dovessimo soffiare ed eseguiamolo con un’unica espirazione. Se dovessimo sentire una tensione sia davanti che dietro significa che stiamo lavorando bene.

Inoltre, questo esercizio serve non solo per ottenere una pancia piatta ma anche una corretta postura, perché “lavora” anche la colonna vertebrale. Il segreto per avere la pancia piatta è questo esercizio da fare a casa senza nessun tipo di sforzo e senza spendere un euro. Facciamo questo esercizio ogni giorno e i risultati li otterremo.