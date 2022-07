L’estate ha ormai preso pieno possesso del meteo e si aggira tra le nostre case lasciando una scia di caldo. Gli spazi esterni, quindi, diventano quell’oasi in mezzo al deserto dove trovare un po’ di fresco. Per questo cerchiamo di renderli vivibili e a misura d’uomo, creando un angolo relax con divanetti o una piccola sala da pranzo all’aperto. Le piante, poi, sono il vero pezzo forte d’arredamento che, anche in mezzo al cemento e ai palazzoni, ricreano un Eden totalmente privato. Molte di queste sono a proprio agio con l’estate e nonostante le impennate tra i 30 e i 40 gradi continuano a regalare cascate di fiori.

Inoltre, ci sarebbero perfino alcune specie che avrebbero bisogno di poca acqua per sopravvivere, ideali per le zone d’Italia dove il caldo è secco. Tra queste varietà a prova di solleone, però, ne rientrerebbe anche un’altra in grado di suscitare l’invidia di tutto il vicinato e faremo la sua conoscenza proprio nell’articolo di oggi.

Ecco la meravigliosa pianta dell’estate che riempie balconi e giardini di fiori profumatissimi e che allontana le zanzare

A spopolare in giardino e sul balcone, quest’estate, sarebbe una pianta che rientrerebbe nell’ampia categoria dei gerani. Dopo i parigini potrebbe essere amore a prima vista anche con questa varietà, da ricercare immediatamente presso il vivaio di fiducia. Stiamo parlando del Pelargonium graveolens, chiamato anche geranio rosa o malvarosa.

Si tratterebbe di una speciale tipologia di geranio odoroso i cui fiori sprigionerebbero un intenso profumo di rose con sentori di menta fresca. Questa pianta avrebbe un portamento leggermente ricadente e sarebbe tempestata delle tipiche foglie vellutate del geranio. I fiori, invece, solitamente presentano 5 petali di colore rosa con striature porpora e viola. Questi, oltre ad essere profumatissimi, sarebbero capaci di sbocciare di continuo, dall’estate all’autunno inoltrato.

Antizanzara

Quindi, ecco la meravigliosa pianta dell’estate che riempie balconi e giardini con i suoi bouquet di fiori colorati, profumati e duraturi. Il Pelargonium graveolens avrebbe, inoltre, un’altra caratteristica che lo renderebbe perfetto per questo periodo dell’anno. Le sue foglie, così come quelle di qualsiasi geranio, sprigionerebbero una particolare essenza che sarebbe in grado di allontanare le zanzare. L’effetto repellente, però, sarebbe moltiplicato grazie al leggero profumo di menta proveniente dai fiori, piacevole per l’uomo ma detestato proprio dalle zanzare.

Accorgimenti per la coltivazione

Scegliere il Pelargonium graveolens, allora, potrebbe essere un’ottima mossa per trascorrere un’estate colorata, profumata e senza troppe zanzare. Per averlo sempre bello e rigoglioso, poi, non dovremmo per forza avere un pollice verde perché sarebbe particolarmente facile da coltivare. Per quanto riguarda la posizione dovremmo scegliere un angolo soleggiato e molto luminoso. Il terriccio, invece, dovrebbe avere un PH acido e dovrebbe essere miscelato con della sabbia per renderlo più arioso e soffice. Infine, dovremmo innaffiare con una certa regolarità e con generose quantità d’acqua, evitando di far seccare il terreno o di lasciare ristagni nel sottovaso.

