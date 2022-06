Da quando è esplosa la primavera, la natura è nel clou della sua bellezza e sarà così anche per tutta l’estate. Infatti, nonostante il caldo, secco o umido, la vegetazione riesce a prosperare, vestendosi di verdi accesi e brillanti e di fiori sgargianti. Resistere ad uno spettacolo del genere è quasi impossibile e così potremmo essere impegnati a trasformare il nostro balcone, terrazzo o giardino, in un piccolo vivaio personale.

Per compiere quest’opera una delle cose più importanti da valutare sarebbe l’esposizione del nostro spazio esterno. Quindi, dovremmo individuare le zone di pieno sole, quelle mai toccate dai suoi raggi e quelle più esposte alle correnti.

In questo modo saremmo in grado di scegliere le piante più adatte, creando un angolo green invidiato da tutto il vicinato. Per esempio, per tutte le parti più ombrose ci sarebbero alcune varietà fiorite diverse dalle solite ortensie per ricoprire questi spazi non solo di foglie. Se, invece, fossimo a caccia di specie adatte al pieno sole, e per di più desiderose di pochissima acqua, questo articolo potrebbe proprio fare al caso nostro.

Sono questi i fiori e le piante resistenti al sole e bisognosi di poca acqua da tenere anche in vaso

Se pensando al nostro angolo più soleggiato lo stessimo immaginando disseminato di piante grasse e succulente dovremmo cancellare quest’idea. Infatti, non solo queste tipologie di piante sarebbero le uniche da scegliere per il pieno sole e che per crescere avrebbero anche bisogno di poca acqua.

Nello stesso, identico, elenco si troverebbero diverse varietà, sia fiorite sia no, con le stesse caratteristiche e quindi:

ottima resistenza ai raggi solari, anche nelle ore più calde della giornata;

innaffiature sporadiche ma da non dimenticare.

In più sarebbero perfette da coltivare in vaso rendendosi un’ottima scelta anche per chi, al posto del giardino, ha un balcone o un terrazzo.

Le 9 varietà

Chi cerca i classici fiori, perfetti per creare chiazze di colore e oasi profumate, potrebbe optare per:

la zinnia, con fiori simili a pompon tempestati di piccoli petali;

la begonia, perenne e dai fiorellini solitamente rossi;

la gazania, con fiori simili alle margherite ma solitamente più grandi e di un giallo accesso striato di arancio;

la coreopsis, erbacea e dal portamento cespuglioso, ricca di fiori dai particolari petali frastagliati.

Sempre nell’ambito delle piante fiorite ci sarebbero anche:

la lavanda, dal profumo particolarmente intenso;

la portulaca, pianta edibile con minuscoli fiorellini variopinti.

Chi, invece, cerca un rampicante potrebbe valutare:

la bouganville, solitamente tempestata di fiori fucsia;

la dipladenia, sempreverde con strepitosi fiori a campana.

Infine, chi vorrebbe ricreare una rilassante atmosfera tropicale, a fianco dei fiori potrebbe coltivare una meravigliosa palma sago o cycas. Allora, eccoli qui: sono questi i fiori e le piante resistenti al sole e dalle innaffiature sporadiche che renderanno speciale la nostra estate.

