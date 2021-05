In questi ultimi dieci anni il mondo della moda ha conosciuto un vero e proprio cambio di rotta. Con l’avvento dei social network e l’affermarsi degli influencer di moda si è imposto un nuovo modo di promuovere i marchi e i canoni di bellezza.

Se da un lato la moda è forse diventata più accessibile e vicina allo stile casual delle persone, di certo si sono toccate delle vette di cattivo gusto.

Oggi vogliamo vedere la lista definitiva delle tre cose che una donna di classe non dovrebbe mai usare più una che in poche si aspettano.

Comode sì, ma con classe

La prima regola che si deve sempre seguire sia che si voglia vestire eleganti che sportive è l’abbinamento dei colori. In qualsiasi occasione dobbiamo tenere a mente quali sono le regole per combinare i colori dei nostri vestiti, che troviamo in questo articolo.

Possiamo optare per un look a tinta unita o per varie sfumature dello stesso colore ma mai dovremmo uscire di casa con più di due colori se vogliamo evitare un effetto di cattivo gusto. In questo modo metteremo in risalto i vestiti che indossiamo, ma risulteremo anche più attraenti.

Una seconda regola su cui non si può transigere riguarda la biancheria intima. Dal nome che porta possiamo dedurre che si tratta di un indumento intimo che deve stare sotto agli abiti e appunto non essere visibile.

Sia che indossiamo una canottiera estiva o una maglia semitrasparente, il reggiseno non deve vedersi per nulla al mondo. Nel dubbio possiamo optare per un reggiseno con le spalline trasparenti oppure uno dalla tinta color carne.

Ecco la lista definitiva delle tre cose che una donna di classe non dovrebbe mai usare più una che in poche si aspettano

Altra regola davvero importante riguarda gli accessori che indossiamo, in particolare le scarpe e le borse. Quando queste presentano dei difetti dati dall’usura, come un tacco sbeccato o un cinturino rovinato dovremmo evitare di indossarli.

Una bella borsa o una bella scarpa non sono di certo di classe se presentano graffi o buchi quindi è meglio evitare.

Per concludere vogliamo parlare di un genere di abiti che in pochi si aspettano, ma non vanno mai indossati. Stiamo parlando delle magliette con le scritte o coi disegnini infantili.

Questo tipo di capo è perfetto per le bambine, ma non sicuramente per le donne mature. Anche se l’intento è ironico si rischia davvero di fare una brutta figura.

Grazie a questi consigli posiamo riorganizzare il nostro guardaroba e diventare finalmente delle donne di classe senza difetti di look.