Il colore è un elemento onnipresente nella nostra vita. I colori sono ovunque, a fornirci molte informazioni sul mondo circostante. In realtà abbiamo già visto qua come i colori siano un’illusione e in realtà potremo affermare che non esistono nella realtà.

I colori ci dicono se un cibo sembra sicuro, se una persona sembra sana, se possiamo attraversare una strada. Qualsiasi cosa è colore.

Per questi motivi è molto importante sapere come i colori funzionano e in che modo possiamo abbinarli in modo efficace. Questo metodo può essere utile quando scegliamo un arredamento, quando decidiamo che abiti indossare e quando vogliamo scattare una foto.

Oggi vedremo come abbinare i colori in modo efficace per sembrare più attraenti.

Gli schemi cromatici

Grazie alla scienza e alla cosiddetta teoria dei colori abbiamo catalogato ed incasellato lo spettro dei colori nel cerchio cromatico. Sono stati individuati tre schemi cromatici che possiamo utilizzare per abbinare ed accostare i colori, in qualsiasi ambito. I tre schemi principali sono: monocromatico, analogo e complementare.

Uno schema monocromatico si ha quando abbiamo un colore predominante e si sceglie di abbinarvi altre sfumature dello stesso colore, più chiare e più scure. Per esempio se abbiamo come colore principale un blu oltremare possiamo accostare un blu di Prussia e un blu carta da zucchero.

Lo schema analogo si ha quando oltre al colore principale abbiamo altri colori simili siti in una posizione vicina nel cerchio cromatico. Per esempio se scegliamo il giallo, l’ocra e l’arancio, oppure il giallo il verde chiaro e il verde scuro.

L’abbinamento più particolare è quello complementare che si basa sull’accostamento di colori complementari o contrastanti, che si trovano agli antipodi del nostro cerchio. In questo caso potremo avere per esempio un viola abbinato a un giallo o un rosso a un verde.

Come abbinare i colori in modo efficace per sembrare più attraenti

Sia che vogliamo fare una foto, creare un make-up o abbinare dei vestiti possiamo scegliere se basarci solo sul gusto personale oppure se affidarci alla scienza ottica. In questo modo sapremo sempre quali sono i migliori colori da accostare e renderemo la nostra scelta piacevole alla vista e naturalmente attraente.

Non ci resta che procurarci un cerchio cromatico e iniziare ad esercitarci con gli abbinamenti.