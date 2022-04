Può sembrare strano all’inizio. Andiamo al supermercato oppure in un vivaio e compriamo la pianta di basilico. Solitamente sono tutte di medie dimensioni all’interno del vaso. Tra un pochino arriva la stagione del basilico e quindi possiamo già prepararci ad averlo in casa.

Quando l’acquistiamo, la mettiamo tra le piante aromatiche che si trovano in balcone. Possiamo metterla anche in casa, ma deve stare davanti a una fonte di luce. Il basilico, in realtà, se vogliamo possiamo anche piantarlo. Possiamo comprare i semini e metterli in un vaso, aspettare e poi veder crescere la nostra piantina. Sarà una cosa assolutamente meravigliosa.

Se, però, compriamo la nostra pianta dobbiamo assolutamente accorgerci di questo piccolo segreto. Un fatto che in pochi conoscono, o magari uno ci ha sempre pensato, ma in realtà poi non lo ha mai fatto. Magari per paura di distruggere la pianta oppure per paura di avere torto.

Quando compriamo la pianta di basilico pochi sanno che questa cela un piccolo segreto

Vediamo allora questo piccolo segreto che la pianta di basilico cela. Se la guardiamo bene possiamo notare come la pianta in realtà sia costituita da vari ciuffi, come se fossero più piantine. Ed effettivamente è proprio così. Infatti, se prendiamo dei vasetti più piccoli, possiamo metterci dentro ogni ciuffo di basilico e far in modo che ciascuno cresca autonomamente. In questo modo abbiamo acquistato una sola pianta di basilico, ma in realtà ne possiamo avere molte.

Quello che occorre fare è rimuovere il vaso e rompere la terra della pianta. Cerchiamo di farlo andando a prelevare delicatamente i vari ciuffi di basilico, senza rompere le loro radici. Una volta che abbiamo diviso le singole piantine, allora possiamo metterle in dei vasi più piccolini. Prendiamo un pochino di terra nuova e riempiamo il vaso. Ora annaffiamo le nostre nuove piante di basilico. In poco tempo queste cresceranno e, così facendo, saremo pieni di basilico.

Stacchiamo, allora, le foglie dalle piante per preparare dei piatti deliziosi. Il basilico durante i mesi caldi è una pianta aromatica che usiamo veramente tanto e di cui non possiamo fare veramente a meno.

Per di più, se riusciamo a dividere la pianta in tante piccole piantine, queste potrebbero essere anche un regalo molto originale da fare a degli ospiti che abbiamo a cena. Questo perché quando compriamo la pianta di basilico pochi sanno che possono diventare più piante.

