L’estate sta finendo, ma non per questo dobbiamo dimenticarci della salute dei nostri piedi. In questo periodo molti di noi potrebbero avere piedi screpolati, rovinati dal sole e dal caldo dell’estate. Se siamo stati al mare, il sole e la salsedine potrebbero aver seccato la pelle dei piedi con effetti davvero antiestetici.

Non c’è momento migliore, quindi, per prenderci cura della bellezza dei nostri piedi. Come sappiamo bene, prevenire è meglio di curare e prendersi cura tutto l’anno dei nostri piedi è la strategia giusta. Oggi vedremo qual è la migliore crema per avere piedi sempre morbidi e belli senza screpolature.

La routine furba

In questo articolo abbiamo già visto quali sono le fasi importanti di una pedicure fatta in casa a costo zero. Oggi vogliamo svelare un altro piccolo segreto che potrebbe rivoluzionare la nostra routine di bellezza.

Dopo aver effettuato la nostra pedicure completa, c’è un passaggio che alcuni si dimenticano ma che è importantissimo. Una volta che il piede è pulito ed è stato liberato della pelle morta, è necessario nutrirlo con una crema idratante.

Possiamo iniziare a spalmare la crema con movimenti concentrici in modo da favorire l’assorbimento, prestando particolare attenzione ai talloni e alle dita. Dobbiamo ripetere questo gesto più spesso possibile, preferibilmente tutti i giorni prima di andare a dormire. In questo modo i nostri piedi saranno sempre morbidi e lisci come se fossimo appena uscite dall’estetista.

Ma per avere un effetto sorprendente dobbiamo per forza usare una costosa crema piedi? La risposta è no, ora vedremo che crema usare.

Ecco la crema per avere piedi sempre morbidi e belli senza screpolature

Se vogliamo evitare di spendere per acquistare prodotti specifici possiamo usare una crema più economica che abbiamo già in casa. Stiamo parlando della classica crema mani, perfetta per nutrire e idratare i piedi, in quanto contiene una percentuale più alta di sostanze emollienti. Questo prodotto è meno specifico e per questo molto spesso ha un prezzo molto inferiore.

Tra le creme mani, suggeriamo di usare quelle super idratanti, consigliate per proteggere la pelle durante l’inverno. Questi prodotti creeranno uno strato protettivo attorno alla pelle del piede, evitando che si secchi. La pelle sarà sempre nutrita e i nostri piedi appariranno più morbidi e lisci.