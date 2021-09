Come evidenziato da precedenti analisi, l’indice Ftse Mib si trovava sino a ieri su supporti di un certo rilievo.

Nel frattempo, continua il balletto tra giornate di rialzo e di ribasso, ma nel momento in cui scriviamo, certi riferimenti supportivi sono stati ceduti.

Una conferma si avrebbe in caso di chiusura inferiore ai medesimi.

È anche possibile sfruttare un eventuale segnale di acquisto sui minimi, qualora le quotazioni prima rompessero al ribasso questi riferimenti, come fatto questa mattina, per poi chiudere invece al di sopra.

Ma procediamo per gradi nella nostra analisi.

Il Ftse Mib inverte il trend?

Cominciamo la nostra analisi dalla situazione ciclica e basata su taluni riferimenti grafici, come si presentava sino a ieri, come da seguente illustrazione.

Il semicerchio verde rappresenta un ciclo di medio, suddiviso nei canonici quattro sottocicli dalle rette verticali nere.

Come notiamo, dal punto di vista ciclico le quotazioni si trovano in una posizione molto interessante, in quanto sono ormai giunte alla metà del ciclo, e proseguendo le quotazioni nel loro trend rialzista, il relativo top dovrebbe trovarsi in questo terzo sottociclo. Pertanto, vi sarebbe ancora spazio al rialzo.

La trend line supportiva, riferimento naturale e corrispondente anche ad una linea tracciabile con Magic Box, continuava sino a ieri a sostenere le quotazioni.

Invece nel momento in cui scriviamo, le quotazioni hanno ceduto questo riferimento grafico ed anche il minimo di inizio terzo sottociclo.

Se questi segnali fossero confermati, andremmo incontro ad una seconda parte del ciclo in trend ribassista.

Riferimenti astrali e temporali di Gann

Oggi l’indice ha aperto a 25.925.

Applicando un possibile algoritmo di trasformazione inversa, abbiamo:

25.925/360=72,01.

Quindi:72X360=25.920.

Tra le posizioni astrali che oggi potrebbero aver maggior rilievo, vista l’apertura, quella del Sole, a 15 gradi e 52 primi in vergine.

Quindi, considerando i gradi totali, si trova a circa 165 gradi.

Questo valore va aggiunto o sottratto a 25.920.

Sottraendolo, abbiamo 25.920-165, da cui 25.755.

Al momento, guarda caso, il minimo è 25.760.

Le quotazioni si trovano quindi al di sopra di un supporto astrale.

Aggiungiamo che oggi scade un setup temporale di una quadratura di range.

Conclusioni

Graficamente, le cose si stanno mettendo male per il Ftse Mib.

Sarà anche un caso, ma al momento le quotazioni si sono arrestate su un livello di prezzo corrispondente alla posizione in gradi del Sole sullo zodiaco, ottenuta con l’algoritmo di trasformazione planetaria.

Per rispondere alla domanda “Il Ftse Mib inverte il trend?”, è necessario quindi un pronto recupero sopra i riferimenti supportivi indicati.

Nel caso di cedimento anche del supporto astrale sopra indicato e di mancato recupero dei supporti, probabile la conferma ciclica della continuazione della restante parte del ciclo al ribasso.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“