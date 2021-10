Un look dei capelli può veramente fare la differenza. Se da una parte il taglio giusto è in grado di dare valore aggiunto al viso, dall’altra anche il colore fa la sua parte. Ed ecco i 2 colori di capelli che stanno spopolando e che stanno facendo impazzire molte donne in questo autunno.

Tantissime donne puntano sul castano molto scuro, oppure sul castano, quando invece magari il loro colore è il biondo. Che poi non esiste un solo biondo, ma le sfumature sono diverse. Esiste ad esempio il biondo biscotto. Questo colore è perfetto per coloro che desiderano un biondo facile da mantenere. Ed è molto indicato per le donne dai capelli castano chiaro che desiderano essere più bionde, o per tutte le bionde che chiedono sempre al parrucchiere qualcosa di più naturale.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Quindi quello che è importante è non focalizzarsi troppo su un singolo colore, ma esplorarne sempre di nuovi. Provare anche nuove sfumature del nostro amatissimo colore. Magari un nuovo colore potrebbe diventare quello da noi preferito e sostituire “il solito”.

I 2 colori di capelli che stanno spopolando e che stanno facendo impazzire molte donne

I colori per capelli che vanno di moda questo autunno non sono affatto pochi, ma ce ne sono due che hanno conquistato i cuori di molte donne. Alcuni colori li abbiamo anche già visti in precedenti articoli. Ad esempio il rosso rame è un colore che sta veramente spopolando in questo periodo. È un colore fresco, luminoso e che darà respiro e luce al viso.

Però molte donne stanno anche chiedendo questo colore. Stiamo parlando di un rosso smokey, un rosso intenso che unito a riflessi di un rosso più chiaro crea una sorta di effetto sfumato. E così su tutta la lunghezza del capello queste due tonalità si incrociano, creando un colore di capelli veramente pazzesco. Gli esperti consigliano questo colore soprattutto a chi ha i capelli mossi o chi li ha ricci. Questo perché il movimento andrà a esaltare le varie sfumature.

Altro colore che sta tornando, ed è già tornato di moda, è quello naturale. Infatti si sta dando sempre più spazio alla naturalezza. E quindi basta tinte di colori strani, e basta tinte che scuriscono il capello o lo schiariscono. Il capello riacquista il suo normale colore, le sua sfumature naturali e la bellezza della sincerità.

Approfondimento

Se perdiamo i capelli la colpa potrebbe essere anche di questi cibi che mangiamo