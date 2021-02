Correre non piace a tutti, questo si sa. I due motivi principali sono l’estrema fatica e la noia mortale. O meglio, questo è quello che pensa la maggior parte delle persone. Ma sarà davvero così?

E se la verità fosse che l’antipatia per la corsa deriva in realtà dall’averla sempre praticata in modo scorretto?

Facciamo un piccolo esempio.

Chi decide di perdere qualche chilo si ostina ad andare oltre i suoi limiti. Ed ecco che iniziano diete ferree vicine all’autolesionismo e allenamenti estenuanti che nemmeno gli atleti di serie A reggerebbero. Il risultato di questa estremizzazione è che dura poco. Cosa? Tutto! La dieta, l’allenamento e soprattutto i buoni propositi.

Non si può pensare di iniziare a correre quando ancora non si sa camminare.

Ed è proprio qui che vogliamo arrivare: per scoprire i benefici della corsa, dobbiamo prima imparare a praticarla.

I benefici di praticare jogging tre volte a settimana

Il jogging è una forma di corsa lenta che si pone come via di mezzo tra una camminata veloce ed il vero e proprio running.

Chi non è solito tenere un’andatura molto veloce e praticare sport ad alta intensità con una certa frequenza, dovrebbe preferirlo ad altri tipi di attività.

La sua caratteristica consiste nell’apportare i benefici della classica corsa senza però che il corpo subisca i traumi di quest’ultima. Ne consegue che i legamenti, la schiena ed in generale tutto il corpo subiscono uno stress minore ma con gli stessi vantaggi. Tra questi, il primo riguarda certamente il cuore.

Il jogging migliora il battito cardiaco, ne incrementa l’efficienza e ne riduce la tensione.

D’altra parte, ha effetti strabilianti sulla circolazione del sangue e sulla riduzione del colesterolo cattivo.

Per non parlare di tutto il resto

Per non parlare poi degli effetti sul cortisolo, considerato l’ormone dello stress. Oltre ad abbassarne i livelli, il jogging è un’ottima strategia per rilassarsi e divertirsi, grazie alla produzione di adrenalina.

A livello muscolare, la corsa lenta rinforza la muscolatura di tutto il corpo e riduce la massa grassa a vantaggio di quella magra.

Non serve correre ogni giorno, basta farlo con moderazione e senza sentirlo come un obbligo. L’attività fisica dovrebbe essere un piacere, non un dovere. E farlo controvoglia non garantirà i buoni effetti sperati.

Ecco i benefici di praticare jogging tre volte a settimana che possiamo ottenere se impariamo a praticarlo nel modo corretto.