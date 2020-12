Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo piatto sfiziosissimo e semplice è un’icona della cucina britannica. A casa o al pub è sempre l’ideale per solleticare il palato. Non si mangia solo nel Regno Unito. Il fish and chips è molto consumato anche nei Paesi del vecchio Commonwealth: Canada, Australia, Nuova Zelanda e altri.

La preparazione è davvero facile e gli ingredienti sono pochi. Tra poco parleremo di uno in particolare. Ecco l’ingrediente segreto per il vero fish and chips inglese. Soffermiamoci prima un momento sugli ingredienti principali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Croccantezza e sapore

Il fish and chips si prepara generalmente con i filetti di merluzzo. Ad essi si accompagnano montagne di patate fritte tagliate grossolanamente. Il trucco per preparare degli ottimi filetti di pesce è la pastella.

In ogni angolo del Regno Unito si possono trovare modalità diverse per la sua preparazione. Per realizzarla serve: farina “00”, farina di polenta, lievito istantaneo, latte, tuorli d’uovo e paprika.

Ma per ottenere un risultato davvero ottimo manca un ingrediente: la birra. Molti pub usano la birra nella pastella per rendere i filetti più dorati e croccanti. Anche il sapore ne guadagna con una nota alcolica molto gradevole. Ma veniamo a noi. Ecco l’ingrediente segreto per il vero fish and chips inglese.

Un pò di verde non guasta

Il fish and chips tipico si accompagna con una gustosissima purea di piselli. Si fanno cuocere i piselli insieme a un soffritto di scalogno e al brodo vegetale. Ai piselli si usa aggiungere anche delle foglioline di menta fresca. Dopo averli fatti cuocere in abbondante brodo per quindici minuti, si frullano con il mixer insieme a un filo d’olio extravergine d’oliva.

Terminato questo passaggio, la salsa di piselli si può servire insieme al pesce e alle patate caldi. Nel piatto della tradizione questa purea dolce non può assolutamente mancare. Inutile dire, poi, che per mangiare il fish and chips di gusto occorrono almeno due bei boccali di birra freschissima.

Approfondimento

Per chi ama mangiare le fritture, consigliamo di leggere: anelli di cipolla croccanti pronti in 12 minuti.