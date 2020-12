Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il calore, si sa, può avere veri e propri effetti terapeutici. Ultimamente si è parlato molto, infatti, di medicina del calore. Tra le varie proprietà, il calore ha la capacità di lenire i dolori. Esso sfrutta l’azione vasodilatante che riduce la contrazione dei muscoli.

Per questi motivi la borsa dell’acqua calda può venirci in aiuto nei seguenti casi:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Cervicale infiammata;

Tensioni muscolari;

Dolori mestruali;

Cistite;

Diarrea.

Gli incredibili benefici della borsa dell’acqua calda. Rimedio contro il freddo

D’inverno molte persone soffrono il freddo, soprattutto durante la notte. Un rimedio può essere indossare abiti pesanti, ma spesso questo non basta.

Per molti il miglior rimedio contro il freddo è la borsa dell’acqua calda.

Se la mettiamo sotto le coperte può preriscaldare il letto in cui andremo a dormire rendendo meno traumatico il contatto con le lenzuola fredde. Possiamo tenerla con noi durante tutta la notte anche se il suo potere riscaldante dopo un’ora sarà svanito.

Fare attenzione

Anche se la borsa dell’acqua calda è un rimedio naturale va fatta molta attenzione nel suo utilizzo.

Quando la prepariamo dobbiamo fare attenzione a non scottarci. Poi dobbiamo assicurarci che l’acqua calda che inseriamo abbia una temperatura inferiore a 100 gradi altrimenti potrebbe rompere la plastica. Una volta che abbiamo versato l’acqua nella borsa dobbiamo chiuderla bene per evitare fuoriuscite.

Quando usiamo la borsa dell’acqua calda è preferibile avvolgerla in un panno o in una coperta, per evitare ustioni e irritazioni cutanee.

Dove comprare una borsa dell’acqua calda

Se volete comprare una borsa dell’acqua calda dovete assolutamente andare in farmacia o al supermercato. Infatti, la borsa deve essere fatta di una plastica certificata che resista alle alte temperature. Controllate sempre l’etichetta e il marchio sulla plastica.

Per una sicura e pratica alternativa potete comprare una borsa dell’acqua calda elettrica in un negozio di elettrodomestici. In questo modo non correrete il rischio di scottarvi maneggiando l’acqua bollente. Anche in questo caso è importante comprare un prodotto di qualità certificata, per evitare rischi.

Ecco spiegati gli incredibili benefici della borsa dell’acqua calda.