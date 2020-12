Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gustosi, profumati e dorati anelli di cipolla croccanti pronti in 12 minuti: si possono fare in casa facilmente. D’abitudine li mangiamo al fast food con il nostro menù preferito. Insieme a un bel paninone e a una birra ghiacciata, questi cerchi deliziosi si sposano perfettamente.

Ma non tutti amano andare al fasto food. Dunque, oggi ProiezionidiBorsa propone la ricetta semplice per la realizzazione degli anelli. Possiamo goderceli sia come antipasto sia come contorno. Ottimi anche da gustare per l’aperitivo.

Anelli di cipolla croccanti pronti in 12 minuti: ingredienti

Di seguito, ecco gli ingredienti necessari:

a) due cipolle grandi bianche o rosse;

b) 100 grammi di farina “00”;

c) uno-due uova;

d) un cucchiaino raso di lievito istantaneo;

e) un bicchiere di latte;

f) pepe nero o paprika (facoltativo);

g) olio di semi, quanto basta.

Allacciamo il grembiule

Gli anelli di cipolla sono veloci da preparare. In 12 minuti sono pronti. Dobbiamo tuttavia segnalare che occorre una mezz’ora per far riposare la pastella. Dunque 12 minuti è il lasso temporale necessario per il taglio, la preparazione della pastella e la frittura. Pronti, partenza, via.

Per prima cosa iniziamo dalla pastella. In un recipiente versiamo la farina, l’uovo (o le uova), il lievito, il latte e il sale. Chi vuole può aggiungere un goccio d’olio extravergine d’oliva per rendere il preparato più delicato. Sbattiamo energicamente gli ingredienti con un frusta elettrica e lasciamo riposare in frigo trenta minuti con la pellicola.

Nel frattempo, procediamo al taglio delle cipolle. Dopo averle sbucciate, consigliamo di passarle sotto l’acqua corrente. In questo modo potremo evitare i lacrimoni poco piacevoli prodotti dai gas sprigionati dall’ortaggio. Le fette devono essere abbastanza spesse; almeno 2 centimetri.

Possiamo ora passare i nostri anelli nella pastella. Assicuriamoci, intanto, di aver fatto scaldare l’olio di semi in padella. Così facendo ottimizzeremo i tempi di preparazione. Una volta impastellate le cipolle, se desideriamo, possiamo fare una doppia panatura. Dopo il bagno nella pastella, passiamo, dunque, gli anelli nel pangrattato. Questo passaggio renderà le cipolle ancora più croccanti.

Ora possiamo friggere. Lasciamo dorare gli anelli su entrambi i lati per circa quattro minuti a lato. Scoliamoli e facciamoli asciugare sopra della carta da cucina assorbente. Dopodiché spolverizziamoli a piacimento con del pepe nero o della paprika.

Mancano solo due cose a questo punto. Disponiamo dell’ottima salsa BBQ in un vasetto. Infine, stappiamo una birra artigialnae freschissima e godiamoci il momento.

