Le vesciche sono una grande piaga per chi ha i piedi sensibili, soprattutto durante il cambio di stagione. Indossando scarpe a cui i nostri piedi non sono abituati, infatti, aumenta moltissimo il rischio che si formino delle vesciche. Le vesciche, anche se di per sé innocue, possono però causare molti fastidi, e anche rovinare un’intera giornata.

Per prevenirle, possiamo utilizzare dei semplici trucchi, come ad esempio quello di indossare un cerotto sulle parti del piede più sensibili. Oppure potremmo mettere degli appositi cuscinetti all’interno delle scarpe.

Ma in realtà esiste un trucco molto più semplice per prevenire la formazione delle vesciche ai piedi.

Ecco il trucco veloce, profumato e semplicissimo per prevenire le vesciche ai piedi anche senza calze.

Possiamo proteggere i nostri piedi anche senza calze

Sappiamo tutti che se non indossiamo le calze è molto più probabile che si formino le vesciche ai piedi. Questo accade perché l’umidità del sudore causa più sfregamento con il materiale delle scarpe.

Ma niente paura, in realtà non siamo destinati a sviluppare le vesciche anche se scegliamo di indossare delle scarpe nuove senza calze.

Ecco il trucco veloce, profumato e semplicissimo per prevenire le vesciche ai piedi anche senza calze: si tratta del borotalco.

Basta un po’ di borotalco

Il borotalco è un nostro alleato preziosissimo non soltanto come deodorante, ma anche per aiutarci a non sviluppare le vesciche ai piedi.

Mettendo una manciata di borotalco nelle scarpe, infatti, il nostro piede resterà più asciutto, e sarà molto meno probabile che si sviluppino delle vesciche.

Inoltre, i nostri piedi resteranno profumati a lungo, senza cadere vittima del sudore. Basterà versare del borotalco in entrambe le scarpe prima di indossarle per risolvere una volta per tutte questo fastidioso problema.

Se poi, nonostante i nostri accorgimenti, dovessero comunque svilupparsi delle vesciche, non disperiamo, e soprattutto non buchiamole.

Se il cambio di scarpe primaverile ci fa venire le bolle ai piedi, ecco come farle passare subito e senza dolore.