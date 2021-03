Capita soprattutto quando abbiamo un evento importante. Magari siamo stati in viaggio e purtroppo la camicetta o il vestito si sono stropicciati. E purtroppo non abbiamo dietro il ferro da stiro. Ma non solo, magari siamo di fretta e non c’è tempo di aspettare che il ferro si scaldi. Cosa fare? Scegliere un altro capo o uscire con i vestiti stropicciati? In realtà c’è una soluzione. Basterà usare un oggetto che non manca mai praticamente in nessuna casa.

Ecco il trucco salvavita da usare quando i vestiti si stropicciano e non abbiamo il ferro da stiro

Questo trucco può risolvere velocemente questo problema comune. A volte non dipende neanche dal tipo di lavaggio del capo, ma solo dal tessuto. Ci sono tessuti che si stropicciano più facilmente, come ad esempio il lino o la seta. Ma anche il poliestere tende a formare delle pieghette che non vanno proprio via.

Quindi per poter evitare di presentarsi con i capi stropicciati, ecco la risposta.

Usare la piastra per capelli

La piastra non è altro che una sorta di ferro da stiro per i capelli. Ormai gli ultimi modelli si riscaldano e raggiungono la temperatura in pochi secondi. Si possono scegliere i gradi e la forma ergonomica è molto utile. Se si deve usare su una camicia senza l’asse da stiro molto meglio avere una impugnatura di questo tipo.

Basterà posizionare l’indicatore sulla temperatura più bassa. Soprattutto se il capo da stirare è di un tessuto delicato. Prima di procedere a stirare le pieghe meglio provare in un angolo del capo. Questo per controllare che il calore non sia eccessivo per il tessuto e che possa rovinarlo. Se non ci sono problemi basterà stirare il capo come se fossero capelli. Eliminando così tutte le pieghe in un attimo!

Ecco il trucco salvavita da usare quando i vestiti si stropicciano e non abbiamo il ferro da stiro. Meglio però non affidarci sempre alla piastra. Anche se è utile come soluzione d’emergenza, non è proprio specifica per i tessuti. E a lungo andare potrebbe anche danneggiarli se non si fa molta attenzione.

