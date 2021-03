Passiamo un sacco di tempo a cercare di pulire tutti gli specchi che abbiamo in casa per poi vederli subito nuovamente sporchi.

È facile che uno specchio si sporchi soprattutto quello del bagno. Quando poi, si vive in tanti in una casa, lo specchio sporco è all’ordine del giorno.

La facilità con la quale prende gli schizzi d’acqua ogni volta che qualcuno si lava la faccia o quando qualcuno si lava i denti.

Non dimentichiamoci anche di quando il nostro specchio del bagno si appanna dopo che abbiamo fatto la doccia, lasciando degli aloni indesiderati.

A volte è sconfortante e pensiamo che forse è quasi meglio non sprecare energie lavandolo e pulendolo attentamente.

Oggi però vogliamo svelare un trucco molto semplice e veloce.

Quello che ci serve per impedire allo specchio di appannarsi

Scopriamo insieme che è facilissimo impedire allo specchio di appannarsi con un oggetto che tutti abbiamo in bagno.

Stiamo parlando di un oggetto che in casa non può mancare e che tutti hanno sempre a disposizione proprio in bagno. Il dentifricio.

Il dentifricio infatti oltre al suo uso comune che tutti conoscono, può essere utilizzato in più modi alternativi. Uno di questi è proprio impedire allo specchio di appannarsi ad esempio dopo aver fatto una bella e lunga doccia calda.

Come utilizzarlo?

Possiamo decidere di diluire il nostro dentifricio con un pochino di acqua calda. Perciò utilizzando una bacinella, spremiamo un po’ di dentifricio e mischiamolo con l’acqua calda per farlo sciogliere appena. Utilizzando poi un panno in cotone andiamo a spalmarlo sul nostro specchio del bagno. L’applicazione è molto semplice e veloce. Utilizziamo poi un po’ d’acqua per pulirlo del tutto e renderlo quindi limpido come lo abbiamo sempre desiderato. Con questo piccolo e semplice trucco, nessuna doccia lunga o breve che sia potrà mai più riuscire ad appannare il nostro specchio.

Ecco perciò perché è facilissimo impedire allo specchio di appannarsi con un oggetto che tutti abbiamo in bagno.