La piastra per i capelli è un alleato per tenere i capelli sempre in ordine. Presente in qualsiasi casa, a seconda del formato consente di ottenere delle perfette acconciature, risparmiando una seduta dal parrucchiere. Soprattutto se si utilizzano lacche gel o lozioni può capitare che rimangano delle tracce sulle placche sotto forma di incrostazione. Ebbene, se i capelli appaiono spenti o sporchi dopo la piastra questo può essere il motivo. Dunque anche la piastra, come qualsiasi altro oggetto, necessita di una corretta pulizia. Una volta effettuata eviterà di appesantire le chiome dopo il suo passaggio.

Pulizia della piastra

In commercio esistono piastre di vari materiali, come titanio, carbonio, ceramica. Ma come pulire la piastra per capelli? Le soluzioni che andiamo a proporre si possono utilizzare per ognuna di queste, chiaramente dopo aver controllato le istruzioni riportate sulla confezione.

Per prima cosa bisogna accertarsi che la piastra non sia attaccata alla corrente.

Pasta Pulente

La prima soluzione che andiamo a proporre utilizza una pasta pulente formata mescolando 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e 1 cucchiaino di acqua ossigenata. Quindi stendere la pasta ottenuta sulle placche della piastra con una spugna. Lasciare agire il prodotto per una decina di minuti. Trascorso il tempo indicato rimuovere gli eccessi di prodotto con un panno morbido inumidito ed asciugare bene.

Succo di limone

Un’altra soluzione che può essere utile per capire come pulire la piastra per capelli prevede l’uso del succo di limone. Quindi bagnare due pezzi di stoffa nel succo di 1 limone spremuto. Quindi avvolgere le placche della piastra nei panni bagnati. Lasciare in posa per una ventina di minuti. Quindi liberare le placche, strofinare delicatamente le piastre per rimuovere lo sporco ed asciugare bene affinché l’umido non ristagni.

Lozione per capelli bio

Infine è possibile adoperare una lozione per capelli bio per procedere alla detersione. In questo caso si dovrà applicare la lozione e poi portare la piastra a temperatura media. Quindi staccare la spina. Dunque rimuovere la lozione con un panno umido e poi asciugare bene.

Dunque abbiamo visto che se i capelli appaiono spenti o sporchi dopo la piastra questo può essere il motivo, e le soluzioni per risolvere il problema.