Se anche noi siamo alla disperata ricerca di un metodo per mantenerci freschi anche durante le giornate più infuocate, forse ci siamo rassegnati all’idea che l’unica soluzione sia un condizionatore. Ovviamente i condizionatori sono altamente efficaci nel rinfrescare un ambiente e mantenere a lungo una temperatura confortevole. Come tutti abbiamo avuto modo di scoprire, però, mantenere il condizionatore acceso può avere conseguenze alquanto salate in bolletta. È per questo che molti sono alla ricerca di alternative e trucchetti per mantenere la casa fresca senza consumare energia. Fortunatamente, ci sono molti metodi che possiamo utilizzare per stare al fresco e risparmiare. Vediamo uno dei più efficaci.

Ecco il trucco più semplice per mantenere la casa fresca con zero spese

Ognuno di noi avrà notato che a casa ci sono delle stanze che sono sempre più fresche di altre. Forse perché sono esposte a nord, o forse perché le correnti d’aria che si formano tra porte e finestre le mantengono più fresche. Ci sono altre stanze, al contrario, che si trasformano in un forno durante le giornate più calde, soprattutto in alcuni orari della giornata. Possiamo sfruttare questa differenza di temperatura per mantenere la casa più fresca. Ecco il trucco più semplice per mantenere la casa fresca con zero spese: si tratta di aprire e chiudere strategicamente le porte interne per isolare le stanze più calde. Vediamo come.

Chiudiamo la porta delle stanze più calde per creare una barriera

Se la nostra camera da letto, ad esempio, si scalda molto perché è esposta al sole per la maggior parte della giornata, non lasciamo che quel calore in eccesso ci raggiunga in salotto. Teniamo la porta della camera sempre ben chiusa. Se al contrario, dalle scale arriva un piacevole refrigerio, facciamo in modo di tenere le porte aperte per approfittarne. La regola è semplice: chiudiamo le porte delle stanze che tendono a scaldarsi di più. Queste possono anche cambiare nel corso della giornata, a seconda di dove batte il sole.

Ma c’è un altro trucco efficace per stare più freschi: pochi conoscono questo trucco semplicissimo per far entrare meno calore esterno in casa.