Il gelato è un must have dei mesi estivi, fresco gustoso e dissetante, infatti, nessuno vorrebbe rinunciare a tale prelibatezza. Tuttavia, spesso la domanda più gettonata è sempre la stessa, se sono a dieta posso mangiarlo il gelato?

Ebbene sì, qualche volta è doveroso concedersi qualche prelibatezza e strappo alla regola come un gran bel gelato. C’è chi dice che bisogna optare per gelati alla frutta, ma in realtà esso anche se un po’ più gustoso del previsto rientra perfettamente in un piano ben bilanciato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

I gelati in commercio però specie quelli confezionati sono davvero poco salutari e molto calorici. Per tale ragione l’ideale è preferire gelati semplici, meglio ancora se fatti a casa con gli ingredienti giusti. In merito a ciò abbiamo già proposto nella nostra rubrica Il gelato più gustoso dell’estate pronto in pochi minuti senza gelatiera e con pochissime calorie, adatto anche a chi ha il colesterolo e la glicemia alti.

Gustoso e consigliatissimo nelle diete è questo il gelato pronto in 5 minuti che sta spopolando e che rientra in piena regola nel piano nutrizionale.

Banana pudding sandwich

Ingredienti per 2 gelati :

a) 4 biscotti digestive;

b) 1 banana matura

c) 10 g di amido di mais;

d) 50 ml di latte anche vegetale.

Procedimento

In un recipiente schiacciare la banana anche con il dorso di una forchetta, aggiungere l’amido e il latte e mescolare. Spostare il composto in un pentolino e metterlo su un fornello a fiamma bassa, mescolando finché non si addensa. Spegnere la fiamma e continuare a mescolare. Lasciar raffreddare.

In un altro contenitore aggiungere un po’ di latte in cui bagneremo i biscotti. Riporre il primo biscotto in un contenitore rivestito da pellicola trasparente, distribuire sopra metà del budino e posizionare il secondo biscotto sempre precedentemente bagnato nel latte. Allo stesso modo procedere alla preparazione dell’altro sandwich, lasciare in frigo per qualche ora.

Ebbene, gustoso e consigliatissimo nelle diete è questo il gelato pronto in 5 minuti che sta spopolando.