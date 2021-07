Mai come in estate bisogna provarle tutte per far durare il make up più a lungo. Specie quando un evento impegna gran parte della giornata, occorre tentare l’impossibile per non far sciogliere il fondotinta o far colare il mascara. Ecco, quindi, perché questo gesto geniale è la vera garanzia di un trucco viso impeccabile e quali sono i validi alleati in questa difficile lotta.

Tutto parte da un buon pennello e dai migliori modi per farlo durare più a lungo

Molte non lo sanno, ma è il pennello il principale responsabile di un’applicazione poco duratura e imperfetta del trucco. Ogni make-up artist raccomanda sempre di scegliere con cura questo strumento perché quello dei pennelli è un vero oceano. Ne esistono con setole morbide o dure oppure naturali o sintetiche. Occorre sempre puntare su un prodotto di qualità, ma soprattutto saperlo mantenere tale. Bisogna prendersi cura dei proprio pennelli da trucco, perché oltre alla qualità dei cosmetici sono questi a fare la differenza nel make up. Ecco, quindi, quali sono i migliori prodotti da utilizzare per la cura dei pennelli.

Questo gesto geniale è la vera garanzia di un trucco viso impeccabile

Il primo prodotto è la retina per pennelli. Si tratta di sottilissime retine a trame molto fitte che costano meno di 30 centesimi l’una. Questi aiutano a mantenere le setole dei pennelli perfettamente al loro posto e svolgono una funzione protettiva. Ne esistono di tutte le dimensioni per i diversi pennelli per viso, occhi, labbra e contouring.

Il secondo prodotto è l’astuccio porta pennelli cilindrico. Questo serve a trasportare i pennelli senza il rischio di danneggiare le setole e li protegge anche dagli acari della polvere che finirebbero, altrimenti, irrimediabilmente sul viso.

Lo spray per la pulizia dei pennelli che costa meno di 5 euro e rimuovere più agevolmente il trucco dalle fibre prolungandone la durata. Basta spruzzarne un po’ direttamente sul pennello e strofinare quest’ultimo delicatamente su un panno asciutto e morbido.

Qualche altro prodotto immancabile

Non bisogna sottovalutare neanche l’importanza di un supporto per asciugare i pennelli. Le appassionate di make-up sapranno che lasciar poggiati su qualunque superficie i pennelli dopo il lavaggio, implica che questi asciugheranno in quella posizione.

Questo significa trovare le setole leggermente schiacciate una volta asciutte. Questo supporto è la vera soluzione per bloccare i pennelli in posizione eretta.

In ultimo, ovviamente, il detergente solido perfetto anche per le spugnette beauty blender. Normalmente è aromatizzato e privo di prodotti irritanti. Altrimenti basta aggiungere qualcuno di queste gocce preziose.