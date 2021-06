Con l’arrivo dell’estate, molti di noi stanno riattivando i condizionatori per trovare un po’ di refrigerio all’interno delle mura domestiche. Se però siamo tra coloro che non hanno un condizionatore in casa, o vogliamo ridurre le spese in bolletta, esiste un metodo per abbassare le temperature senza condizionatore. Si tratta di un trucco low-tech ma estremamente efficace, e che risale ai tempi in cui condizionatori e ventilatori non esistevano. È una tecnica talmente semplice da sembrare banale. Vediamo come possiamo abbassare la temperatura in casa con il minimo sforzo.

Pochi conoscono questo trucco semplicissimo per far entrare meno calore esterno in casa

Ma qual è questo trucco? La risposta è banalmente semplice: basta tenere le persiane chiuse. Proprio così, per avere una casa più fresca dobbiamo isolarla il più possibile dall’ambiente esterno. Ovviamente chiudere le persiane può mantenere la casa più fresca se il sole picchia direttamente sui vetri. Ma anche se la nostra finestra è in ombra, tenere le persiane chiuse può aiutarci a trovare un po’ di refrigerio. Questo perché le persiane aiutano ad isolare meglio l’ambiente interno. Pochi conoscono questo trucco semplicissimo per far entrare meno calore esterno in casa: basta tenere le persiane chiuse. Ma vediamo come massimizzare il refrigerio in casa.

Sfruttiamo le correnti e le tende

Se le persiane vanno tenute chiuse, le finestre stesse andrebbero invece lasciate aperte. Soprattutto se abbiamo delle finestre o delle porte a estremi opposti della casa, lasciamole aperte per creare una piacevole corrente fresca. Un altro consiglio preziosissimo che può sembrare strano è quello di bagnare le tende con semplice acqua fresca. Evaporando grazie alla corrente, le tende creeranno una specie di condizionatore naturale. Un altro consiglio utilissimo è quello di tenere molte piante in casa, soprattutto su balconi e terrazzi, che ci forniranno ombra e frescura preziosa anche nelle giornate estive più calde.

A proposito di rinfreschi, perché non combattere il caldo con una bella bevanda fresca? Ecco come creare un cappuccino freddo da leccarsi i baffi anche senza macchinetta.