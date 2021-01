Dopo le festività natalizie, sono tutti in “fase dieta“. Ma si sa che per levare i chili presi nell’ultimo mese ci vorrà un po’ di tempo. E mentre ci si rimette in forma, è una buona idea camuffare le curve che sono diventate più preponderanti con i giusti abiti. Ed è per questo che saranno utili dei consigli su come vestirsi per apparire più magre e slanciate.

La cintura alla vita diventerà un’amica a cui non si potrà più rinunciare

La cintura a vita alta, da posizionare poco sotto il seno, salverà qualsiasi tipo di outfit. Questo capo d’abbigliamento immancabile, infatti, ha la capacità di assottigliare il punto vita. Inoltre, rende la figura più slanciata, evidenziando una zona del corpo perfetta per rendere il fisico più snello. La si potrà indossare su maglioni lunghi o abiti a tunica, rendendoli eleganti e sbarazzini.

No all’aderenza

A differenza della cintura a vita alta, i vestiti aderenti sono i nemici. Questo tipo di abiti, infatti, rendono qualsiasi difetto visibile, non permettendo di creare un’illusione ottica che nasconda i punti deboli di un fisico. Perciò, che si tratti di pantaloni, crop-top, magliette o vestiti, la regola è sempre la stessa: no all’aderenza.

Un outfit adatto a qualsiasi tipo di situazione che farà apparire più magre

Per concludere questo articolo, vorremmo concretizzare altri due consigli in un outfit vero e proprio, perfetto per ogni occasione. In questo caso, l’idea perfetta è rappresentata da una gonna attraversata da una cerniera, abbinata a una giacca con le maniche a ¾ e a un crop-top morbido di colore scuro. Per finire, degli stivali alti fino al ginocchio renderanno il fisico di chiunque davvero slanciato!

