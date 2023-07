Ecco il trucco per preparare ricette estive digeribili e fresche, dai primi piatti ai dolci

Hai ospiti a cena ma non sai cosa cucinare perché il caldo toglie fantasia e appetito? Prova queste ricette che sanno di fresco al primo assaggio.

Anche questa settimana il grande caldo ha deciso di non darci tregua e il termometro si mantiene stabile dai 35 gradi in su. Gli effetti delle alte temperature sono ben noti: tendiamo a sudare molto, ci sentiamo deboli e affaticati, oltre che praticamente inappetenti. Del resto, con queste giornate afose cosa viene voglia di mettere in tavola se non frutta, verdura o gelato? Al solo pensiero di avvicinarci a forno e fornelli per cucinare qualcosa di più impegnativo sale il malessere, perché significa prendere altro caldo. Ma se vuoi variare un po’ il menù rispetto alle solite insalatone, ecco il trucco per preparare ricette estive digeribili e fresche anche post cottura.

Anche perché in questo periodo ti capiterà quasi sicuramente di dover organizzare qualche aperitivo, pranzo o cena con gli amici. E se per l’aperitivo sono sufficienti stuzzichini di vario tipo, gli altri due pasti richiedono decisamente qualcosa di più elegante ed elaborato. Sì, ma senza rinunciare alla freschezza.

L’ingrediente segreto dell’estate

Per rendere i tuoi piatti subito più appetibili al palato quando le giornate sono roventi, ti basta semplicemente aggiungere del limone. Non ci credi? Pensa all’acqua naturale, che diventa immediatamente più piacevole e dissetante quando aggiungi una fettina di limone. Ecco, lo stesso principio vale anche per le ricette di primi o secondi piatti con cui deliziare i tuoi ospiti nelle calde serate estive. Ad esempio, il classico risotto allo zafferano sarebbe un vero mappazzone da digerire quando le temperature non accennano alla resa.

Ma se invece preparassi una fresca insalata di riso o un risotto con crema di piselli, mozzarella e limone? Fresco e delicato, piacerà a tutti. Stesso discorso vale per la pasta: magari le tagliatelle al ragù non saranno di stagione, ma quelle con gamberi e limone sono decisamente da considerare. In alternativa, potresti anche optare per degli spaghetti con bottarga e limone, linguine con tonno, ceci e limone o piccanti al limone.

Ecco il trucco per preparare ricette estive digeribili e fresche: largo ai secondi e ai dolci

Ma se non hai voglia di cucinare un primo piatto perché temi possa risultare troppo pesante, dai un’occhiata ai possibili secondi. Puoi presentare degli spiedini di pollo con limone e miele o, ancor più semplicemente, i classici petto o coscia di pollo al limone. Non meno buone le scaloppine al limone, ma fai spazio anche ai secondi di pesce: salmone limone e gin, alici marinate o sogliola alla mugnaia.

E come concludere in bellezza se non con un dolce invitante e pronto a rinfrescare il palato? Anche in questo caso, le possibilità sono diverse e spaziano dall’iconica mousse al limone da servire in bicchieri monoporzione, agli altrettanto ottimi semifreddi. Oppure prova il budino al limone e il dolce freddo con limone, sedano e tequila: perfetto per i sabati sera in compagnia degli amici.