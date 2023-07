Cosa mangiare in spiaggia per sentirti sazia senza ingrassare o appesantirti? Basta preparare questi spuntini facili e freschi

Cosa mangiare in spiaggia-proiezionidiborsa.it

Qualche consiglio per mangiare sano anche sotto l’ombrellone evitando fastidiosi gonfiori di pancia e senso di pesantezza.

L’aria di mare, si sa, mette appetito e quindi anche quando siamo sotto l’ombrellone è normare dover colmare un certo senso di fame.

Senza contare le nuotate e i giochi in acqua o sulla sabbia per far contenti i più piccoli: è certamente un bel dispendio di energia.

Posto che comunque non potresti ovviamente stare tutto il giorno a digiuno, è inevitabile chiederti cosa mangiare in spiaggia per sentirti sazia senza ingrassare.

Se hai la casa al mare o la mezza pensione completa in hotel ti conviene prepararti qualcosa invece che spendere tra chioschetti e ristoranti vari.

I mini market ci sono praticamente in qualsiasi località di mare e in questo modo avresti anche il vantaggio di controllare meglio la tua alimentazione.

Non resta quindi che scoprire le ricette più facili e leggere da gustare sotto l’ombrellone per soddisfare l’appetito senza però appesantirsi.

Le regole del pranzo in spiaggia

Prima di addentrarci nel vivo delle varie ricette, è doveroso ricordare di prendere giusto qualche accorgimento rispetto al pranzo in spiaggia.

Ancora una volta, la parola chiave è idratazione: stare tutto il giorno sotto il sole causa perdita di liquidi e sali minerali.

Per reintegrarli, cerca di bere molta acqua e non sottovalutare l’importanza di frutta e verdura o dei ghiaccioli: freschi, colorati e ipocalorici.

Nelle ricette da preparare per la spiaggia cerca quindi di privilegiare alimenti dissetanti come carote, sedano e mele evitando invece il prosciutto crudo, troppo sapido.

Stai alla larga anche dai cibi pesanti come ad esempio un arrosto e preferisci quelli più digeribili come le insalate miste di vario tipo.

Infine, un consiglio per non contaminare l’ambiente circostante: invece di usare set di piatti e posate usa e getta punta su tupperware multiuso.

Cosa mangiare in spiaggia per sentirti sazia senza ingrassare? Prova questi piatti freschi ed equilibrati che piacciono a tutti

Ma vediamo adesso nello specifico quali ricette sono più adatte ad essere gustate in compagnia sotto l’ombrellone.

Uno dei primi piatti che potresti cucinare è ovviamente l’insalata di riso: è completa e invitante ma anche molto conveniente perché dura più giorni.

Per cambiare un po’, potresti eventualmente provare l’insalata di avena con salmone e ravanelli o anche una più semplice quinoa con verdure.

Se invece preferisci un piatto un pochino più sostanzioso, puoi sempre cimentarti nella preparazione delle orecchiette tiepide con verdure all’olio aromatico.

Altri piatti unici sono poi le insalatone miste, da comporre come più ti piace.

Lasciati ispirare dall’insalata di legumi, primo sale e salsa di sesamo, da quella con anguria, melone e zucchine marinate o con frutta e formaggio.

E se proprio vuoi perdere ancora meno tempo ai fornelli perché giustamente sei in vacanza e fa caldo, non resta che ricorrere ai mitici tramezzini.

Dai grandi classici come club sandwich o toast prosciutto e formaggio fino alla focaccia con pomodorini ripiena o la pizza con stracchino e verdure.