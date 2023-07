5 vestiti estivi da comprare con i saldi per fare strage di cuori ad agosto

Siamo nel cuore del periodo degli sconti estivi e molti di noi sono a caccia dell’occasione giusta. In rete e nei negozi si trova davvero di tutto e non è facile scegliere. Oggi proveremo a dare qualche consiglio in merito e a scoprire i 5 abiti estivi che dovremmo correre ad acquistare.

I saldi estivi sono iniziati da pochi giorni ed è il momento di capire cosa acquistare con sconti e promozioni. L’estate 2023 si sta rivelando torrida come non mai e la stagione promette di allungarsi fino a settembre inoltrato. Quindi useremo ancora per molto abiti lunghi e leggeri per gli aperitivi in spiaggia o per le serate eleganti. E se non abbiamo ancora scelto, stiamo per scoprire 5 vestiti estivi da comprare con i saldi che ci faranno fare un figurone.

L’abito a fiori non passa mai di moda

Esiste un capo passepartout da portare sia in spiaggia che dopo una giornata di mare. Stiamo parlando dell’abito a fiori, probabilmente il vestito più gettonato dell’estate 2023. Ogni grande o piccolo marchio ne ha proposto la propria versione e in rete c’è l’imbarazzo della scelta.

Il nostro consiglio è di puntare su due modelli. Il primo è l’abito in lino di & Other Stories con maniche a palloncino, fiori azzurri e lunghezza sotto il ginocchio. Il secondo è il vestito corto floreale firmato Zimmerman. È perfetto per chi ama il vintage e con il make up giusto ci farà fare colpo su tutta la platea.

Il vestito midi perfetto per il giorno e per le serate eleganti

Esistono alcuni abiti e accessori per essere eleganti e sembrare più magre in spiaggia. Uno di questi è il vestito midi, perfetto per il giorno e da portare tranquillamente anche la sera. Basta scegliere il modello giusto in grado di nascondere le imperfezioni ed esaltare i punti forti del fisico.

Per ottenere questo risultato il vestito ideale è l’abit gilet di Mango. Elegante e dal disegno estremamente particolare, è super versatile e costringerà tutti a guardarci.

5 vestiti estivi da comprare con i saldi: ecco i must have per la sera

Chiudiamo con due abiti pensati appositamente per le serate estive. Vogliamo essere eleganti e di gran classe senza soffrire il caldo torrido? Puntiamo ancora una volta sulla collezione targata Mango e scegliamo l’abito satinato in stile sottoveste. Leggerissimo, chic e traspirante è il capo perfetto per stupire ad agosto.

Chi cerca qualcosa di particolare, invece, può rivolgersi a Zara e cercare l’abito plissé con le spalline incrociate. Particolarmente consigliato per chi ha sempre sognato di essere una principessa.