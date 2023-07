Macchie strane sulle foglie del limone e altri agrumi? Evita il disastro con il rimedio approvato dai coltivatori 

Bellissime, profumate e dai frutti meravigliosi. Le piante di limoni e degli agrumi in generale sono molto coltivate in tutta Italia. Non hanno bisogno di particolari attenzioni, ma non abbassiamo la guardia perché potrebbero essere attaccate da un animaletto molto pericoloso. Vediamo di cosa si tratta, come possiamo riconoscerlo e come debellarlo.

In estate balconi e giardini sono davvero meravigliosi. Pieni di piante rigogliose e fiori colorati. I nostri spazi esterni pullulano anche di piccoli insetti e animaletti che aiutano l’ecosistema. Ad esempio, le api e i bombi hanno il compito di impollinare i fiori. Le coccinelle, invece, sono delle vere e proprie salvatrici delle piante, perché si nutrono dei parassiti dannosi.

Attenzione ai parassiti

Ma ci sono anche dei piccoli insetti che purtroppo possono rovinare gli spazi verdi e gli orti in pochissimo tempo. Afidi, parassiti, formiche, cimici, attaccano le piante e le colture fino a farle completamente seccare e morire.

È necessario, quindi, utilizzare dei prodotti per eliminare questi fastidiosi animaletti. C’è chi preferisce usare degli antiparassitari chimici e chi prova dei rimedi naturali. Ad esempio, il macerato di peperoncino spruzzato sulle piante, potrebbe essere un’ottima soluzione per eliminare gli insetti sgraditi.

Attenzione alle macchie strane sulle foglie del limone e altri agrumi

Afidi, parassiti e malattie colpiscono anche le coltivazioni dell’orto e gli alberi che producono frutti e agrumi.

Gli agrumi, in particolare, sono delle piante arboree molto diffuse nel nostro Paese. Tra le più coltivate ci sono quelle dei limoni.

Un arbusto sempreverde che non perde le foglie in inverno e che fiorisce più volte durante l’anno.

Se non hai un giardino, non temere, la pianta del limone può essere coltivata anche in vaso.

Un albero che non necessita di molte cure ma che ha bisogno di un terreno sciolto e fertile e soprattutto di essere innaffiato regolarmente. Inoltre, per crescere sana e rigogliosa, la pianta, ha bisogno del sole e della luce.

Ma fai attenzione, i parassiti che possono attaccare i limoni sono davvero tanti. Tra questi troviamo la minatrice serpentina. Un lepidottero che scava delle gallerie ben visibili all’interno delle foglie. L’insetto si riproduce molto velocemente ed è particolarmente pericoloso.

Alcuni suggerimenti utili per eliminare questi animaletti

I danni possono essere davvero catastrofici. Oltre alle macchie strane sulle foglie del limone e altri agrumi, queste si accartocciano, si seccano e cadono irrimediabilmente. Non solo le foglie, i lepidotteri possono attaccare anche i rami e i frutti, compromettendo la salute di tutta la pianta.

Oltre a stare attenti durante la potatura ed evitare gli eccessi di azoto mentre si pratica la concimazione, per debellare la matrice serpentina, possiamo utilizzare l’olio di neem. Parliamo di un olio vegetale che nasce dalla spremitura a freddo dei semi della pianta dell’Azadirachta Indica. Questo prodotto ha molteplici applicazioni ed è utilizzato soprattutto per le sue proprietà purificanti e antiparassitarie.

L’olio di neem si usa sia per via fogliare che irrorato direttamente nel terreno. Ecco, quindi, un rimedio naturale che potrebbe aiutarci a debellare una volta per tutte il pericoloso lepidottero.